Sécheresse : à l’approche des vendanges en Alsace, la récolte s’annonce historiquement faible cette année

En Alsace, la chaleur et la sécheresse menacent les vignes. À Orschwihr, les feuilles brûlées et les raisins minuscules inquiètent les viticulteurs. Sans pluie rapide et sans grêle, la récolte pourrait chuter de 20 %, mettant en péril la production et les revenus, notamment pour les célèbres vins blancs de la région.