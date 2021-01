Scarole aux châtaignes, gésiers et à l’ail de Nathalie George

Dans son livre, La cuisine du 6e étage, Nathalie George prône une cuisine simple, généreuse et peu onéreuse. Invitée dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants, elle n'a pas dérogé à ses principes en partageant sa recette de salade scarole aux châtaignes et aux gésiers. Une recette de saison pour se régaler avec un plat unique.

3 euros par personne

"La recette de scarole aux châtaignes et aux gésiers est très abordable tout en étant gourmande, c'est l'idéal notamment quand on est étudiant et que l'on veut bien manger", explique Nathalie George. "Il y a des croûtons que l'on peut faire avec des restes de pain rassis. La salade et les abats de canard qui sont bons marchés. Le plus cher, ça pourrait être les châtaignes. Mais on peut les garder dans un bocal pour plusieurs jours et plusieurs recettes." De quoi convaincre les plus sceptiques.

L'astuce du chef

Pour une salade réussie, rien n'est laissé au hasard. Pour Nathalie George, tout comme pour Yves Camdeborde, une salade réussie est une salade fatiguée et qui a marinée pendant quelques minutes dans la vinaigrette. "Quand vous faites une salade, assaisonnée-la un peu à l'avance", insiste Yves Camdeborde. "Laissez-la mariner dix à quinze minutes dans sa vinaigrette pour la fatiguer. Vous allez obtenir une salade qui a du coffre et de la longueur."