Nos idées simples pour cuisiner la laitue iceberg (et les autres salades)

Il faut en profiter : c'est encore la saison des salades. Jusqu'au mois de novembre, laitues, batavias et sucrines vertes et rouges sont de saison et à consommer sans modération. Répondant aux auditeurs qui s'interrogent sur la manière de cuisiner ces produits, Laurent Mariotte et les chroniqueurs de La Table des bons vivants ont livré leurs astuces, samedi sur Europe 1.

Une idée de présentation originale

Comment préparer la laitue iceberg, au goût frais et croquant ? Le plus simplement du monde, répond le chef Yves Camdeborde. "On peut l'utiliser dans toutes les recettes. C'est la saison des figues, pourquoi pas une petite salade figues-tomates, bien assaisonnée ?"

Et le chef de donner un conseil de préparation tout simple : "On prend les premières feuilles, les plus grosses, on les décolle, on les garde entières. On prépare notre salade dans un saladier, puis on remet le mélange dans le côté concave de la feuille, on retourne et on sert, comme un petit dôme."

Une crème de cresson toute simple

Autre salade de saison : le cresson, que l'on peut consommer tout simplement, avec un trait de vinaigre, rappelle la journaliste Charlotte Langrand. Mais le produit est également "très intéressant en cuisson", souligne Yves Camdeborde, glissant la recette d'un potage "avec des pommes de terres coupées en morceau et un peu de poireau". "On fait bouillir avec de l'eau, on fait cuire dix à quinze minutes, on mixe l'ensemble, on ajoute du cresson, on laisse infuser cinq à six minutes, on remixe et on a une crème de cresson toute simple !"