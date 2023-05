Savoir-vivre : ce qu'il faut faire (et ne pas faire) en cas de retard à un rendez-vous

Oublier un dîner, un rendez-vous chez le médecin, un appel avec un collaborateur... Des situations qui ont déjà dû arriver à beaucoup d’entre nous. Pourtant, être ponctuel est un signe de bonne éducation. "Dans les codes de bienséance, la ponctualité doit être enseignée aux enfants, dès le plus jeune âge. Cela fait vraiment partie des codes. C'est le b.a-ba, c'est l'ADN qui montre que vous êtes bien élevé", explique Jérémy Come, chroniqueur bonnes manières dans l’émission Bienfait pour vous.

Bannir le "Je m'excuse"

Les codes de bienséance veulent que l'on soit à l'heure, mais parfois, nous sommes en retard sans pour autant en être pleinement responsable. La plus mauvaise des excuses, et pourtant cette dernière est monnaie courante, est celle de dire "Je m’excuse". Lorsque nous arrivons en retard, souvent, nous cherchons à donner des raisons pratiques. "Oui, je suis désolé, j'étais bloqué derrière le camion des éboueurs", pourrait-on dire. Mais on ne doit pas s’excuser. "Je m'excuse, c'est interdit", rappelle Jérémy Come. Il est recommandé de prier de bien vouloir excuser son retard.

"On demande à l'autre d'excuser la façon dont on arrive. Et, c'est à l'autre d'accepter ces excuses. Donc un mot d'explication est nécessaire, mais le problème est l'absence d'excuses. Sous prétexte que le retard est justifié à cause des éboueurs, par exemple, de nombreuses personnes pensent qu’il n’est pas nécessaire de s’excuser. C’est une erreur", ajoute le chroniqueur de l’émission Bienfait pour vous.

Le quart d'heure de politesse

Concernant le retard à un dîner, il existe le principe du quart d’heure de politesse. Il est apprécié de laisser 15 minutes aux personnes qui vous reçoivent pour leur permettre de finaliser les préparatifs. Si jamais, votre retard excède le quart d’heure de politesse, il est recommandé d’envoyer un SMS, il ne faut surtout pas appeler. "On ne téléphone pas pour déranger ceux qui vous reçoivent. Parce que si vous êtes en retard, il y en a peut-être qui sont à l'heure. Donc les personnes qui vous accueillent peuvent être en train d'accueillir les autres", explique Jérémy Come.

Dans l’optique où vous oubliez de vous rendre à un repas, même si cela reste un moment de solitude, il existe plusieurs manières de présenter ses excuses. Si le repas est à caractère professionnel, il ne faut pas chercher de prétexte et avouer directement son erreur. Il faut proposer d'autres dates, et ce jour-là, régler la note du repas sera la manière de vous faire pardonner. Mais si le repas était à caractère personnel, alors il faudra envoyer des fleurs.

15 minutes d'avance à un entretien d'embauche

Le quart d’heure de politesse est recommandé pour les repas, mais il est nécessaire d’arriver en avance dans certains cas. Lors d’un entretien d'embauche, il faut arriver 15 minutes avant l’heure du rendez-vous pour prouver votre motivation. Lors d’un diner galant, la personne qui invite se doit d'être présente en avance.

"Mon conseil à celles et ceux qui reçoivent, si vous connaissez les défauts de vos amis, de vos invités, mentez sur l'horaire. Si quelqu'un a l'habitude d'être en retard, il faut avancer l'heure", conclut Jérémy Come.