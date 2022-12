Deux couleurs maximum, pas de chemisette... Comment rester élégant en toute circonstance ?

Plus que quelques heures avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. L'heure de peaufiner les détails de votre soirée en famille ou entre amis pour célébrer le passage dans la nouvelle année. Et parmi ces petits ajustements, souvent décidés dans les derniers instants, on retrouve régulièrement la tenue vestimentaire. Pour éviter les maux de tête devant son dressing, Jérémy Côme, expert en savoir-vivre, dresse une liste d'écueils à éviter pour adopter un style élégant et éviter les railleries au cours du dîner.

Au micro d'Europe 1, il distille d'abord un premier conseil. "La première règle - et non des moindres - repose sur l'interdiction de porter plus de trois couleurs différentes". L'expert précise toutefois : "On peut quand même mélanger des tonalités de bleu, des tonalités de beige ou de marron". L'essentiel étant d'éviter la multiplication de couleurs très différentes, tels le rouge, le vert et le jaune.

"Un gentleman ne porte que des chemises unies"

Jérémy Côme recommande également d'assortir sa ceinture à ses chaussures. S'agissant des chaussettes, notre expert met en garde. Il est possible de choisir un modèle blanc ou constellés de motifs à condition de les porter avec des baskets. "Il faut également assortir la couleur des chaussettes soit à celle de vos chaussures, soit à celle de votre pantalon", ajoute-t-il.

Le spécialiste suggère également les "chaussettes hautes" qui remontent presque jusqu'au genou. "Et si vous partez du principe que les chaussettes de couleur font partie de votre tenue, là vous les assumez et vous ne les marier plus ni avec le pantalon ni avec la chaussure".

Jérémy Côme évoque ensuite la chemisette, que l'on pourrait être tenté de ressortir au regard des températures extrêmement douces attendues sur l'Hexagone pour ce 31 décembre. "La chemisette est interdite", assène notre spécialiste. "Un gentleman ne porte que des chemises unies, bleu ciel, blanches à rayures fines mais jamais bariolés", assure-t-il. Il est néanmoins possible de remonter les manches de sa chemise "jusqu'au coude".

"Ne pas porter de cravate si vous n'avez pas l'habitude"

Ladite chemise s'accompagne souvent d'une veste à boutons. Là aussi, une règle stricte doit s'appliquer. "Il y a un moyen mnémotechnique. On ne boutonne jamais le dernier bouton, celui qui est près de la braguette", éclaire Jérémy Côme. La raison est assez simple. "Ça permet normalement de voir la jolie cravate qui dépasse de votre veste et aussi la jolie ceinture que vous auriez portée", expose-t-il auprès de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

Sur le volet des cravates, justement, l'expert préconise de ne pas en porter systématiquement. "Il est très important de ne pas porter de cravate si jamais ça ne vous va pas, si vous n'avez pas l'habitude", conseille-t-il. Dans le cas où le port de la cravate serait imposée, "faites en sorte qu'elle soit bien proportionnée. Il y a des grands messieurs qui ne savent pas faire un nœud de cravate et on a l'impression qu'ils ont emprunté la cravate de leur fils". Gare toutefois à ne pas tomber dans l'écueil inverse. "La pointe de la cravate s'arrête au niveau de la ceinture. Donc soit on sait faire, soit on ne sait pas faire". Le mérite de la clarté.