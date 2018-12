Sandra, 40 ans, atteinte de trouble de l'anxiété généralisée : "L'angoisse vient quand j'ai des imprévus"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

Cela fait plus de 20 ans que Sandra, 40 ans, est sujette à l'anxiété. Ses crises d'angoisse sont particulièrement fortes et la paralysent, au point d'avoir développé une agoraphobie. Sans ses médicaments, Sandra ne pourrait pas sortir de chez elle. Mais récemment, elle a appris qu'elle allait prochainement perdre son emploi, ce qui a démultiplié son angoisse. Elle a raconté son difficile quotidien à Olivier Delacroix sur Europe 1.

"Vers l'âge de 17 ans, on m'a diagnostiqué une agoraphobie qui s'est très vite transformée en phobie sociale. J'avais énormément d'anxiétés et de crises de panique. Il était donc impossible pour moi à ce moment de sortir de chez moi sans avoir des tremblements, des rougeurs ou des pâleurs sur le visage, de la névralgie intercostale - c'est-à-dire les nerfs qui vous prennent au niveau du cœur et qui vous donnent une sensation d'étouffement - des vertiges… Ça allait même parfois jusqu'à tomber dans les pommes. Voilà ce que l'on ressent lors d'une grosse attaque de panique.

En général, l'angoisse vient quand j'ai des imprévus, quelque chose qui capote dans ma journée. Comme tout le monde, j'ai un stress naturel qui arrive, mais qui se démultiplie complètement chez moi. Je peux avoir une crise d'angoisse à ce moment.

J'ai consulté dans le passé. On m'a parlé de crises de panique et on m'a donné un anxiolytique, que j'ai pris pendant plus de dix ans. Je pense que cela a été une béquille. Mais cela a plus couvert le problème qu'il ne l'a guéri. Je suis passée par de la médecine traditionnelle et non traditionnelle. J'ai fait un peu d'hypnose, un peu d'acupuncture. Malheureusement, l'acupuncture est très mal remboursée et très peu connue. Mais ça détend sur le coup. Le problème des troubles de l'anxiété généralisée (TAG), c'est que c'est au quotidien, c'est chronique et constant. Or, on ne peut pas faire des séances tous les jours. D'où la prise d'anxiolytique tous les jours pour y pallier, me permettre d'aller travailler ou d'aller me coucher.

J'ai vu des spécialistes : psychiatres, psychothérapeutes… Et puis les choses ont fait que, petit à petit, ça s'est tassé. Malheureusement, avec les coups de la vie et une perte d'emploi future, mon anxiété revient grandement. Depuis trois mois, elle est constante au quotidien. Je fais de l'angoisse anticipée.

J'ai eu pas mal de choses difficiles dans les dernières années de ma vie, et je pense que ça a pu contribuer. Mais globalement, je ne sais pas d'où vient mon angoisse, car j'ai commencé la psychothérapie récemment. Je pense personnellement que ce n'est pas parce qu'on sait d'où vient ce problème que l'on en guérit.

Ce qui me soulage malheureusement, c'est que depuis deux mois, je suis sous antidépresseurs et sous anxiolytiques. C'est ce qui me sauve au quotidien."