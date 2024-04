VIDÉO - Enfant, il a survécu seul avec son frère en forêt pendant 7 ans, découvrez le récit de Michel de Robert

C'est le récit d'une histoire singulière, presque inimaginable. Celle de deux frères abandonnés en 1948 par leur mère à l'âge de 4 et 6 ans. À l'occasion de cette adaptation, Michel de Robert, l'un des deux frères, s'est longuement confié au micro d'Olivier Delacroix. "Tout commence quand ma mère nous dépose dans une colonie de vacances, [...], et au moment où les parents viennent chercher les enfants, personne ne vient", témoigne celui qui avait alors seulement 4 ans.

"On se retrouve dans cette maison, les enfants sont partis, et on va attendre plusieurs mois. C'est la bonne qui s'occupe de l'entretien de la maison qui va s'occuper de nous. Et arrive un drame, mon frère pousse la porte du salon de la maison, et le propriétaire de cette colonie de vacances est pendu." Patrice, l'aîné, essaye alors de sauver l'homme, sans succès. Pris de panique, il s'enfuit avec son frère vers un bois pour se cacher. Ils y survivront sept ans.

Cette histoire touchante, incroyable de résilience et d'aventure est également à découvrir au cinéma. Sous le nom de Frères, le récit a été adapté au cinéma par Olivier Casas avec Mathieu Kassovitz, Yvan Attal et Alma Jodorowsky.