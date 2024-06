VIDÉO - Pascal, dépouillé par ses filles après un AVC, se confie à Olivier Delacroix sur sa terrible histoire

Dépouillé par ses filles pendant son hospitalisation, Pascal a vécu une histoire aussi sombre qu’extraordinaire. Il s'est confié à Olivier Delacroix dans la Libre d'antenne d'Europe 1.

Cet ancien conducteur de TGV vit normalement, jusqu’à son départ à la retraite. Il va subir un premier AVC, deux autres suivront, dont le dernier, en 2020, qui changera sa vie. Pour se soigner, Pascal décide de s’entourer de ses deux filles. Arrivé à l’hôpital, il est subitement transféré dans un établissement psychiatrique et se retrouve entouré de psychotiques et de schizophrènes.

Il en sort 3 mois plus tard, avant d’y retourner 15 jours après, sous la houlette de ses filles. Un scénario prémédité et "surement instrumentalisé par la mère de ses filles", selon lui. Pendant son internement l’ainé raconte que son père est mort tout en organisant un vide maison, la liquidation de sa société, l’épuisement des comptes en banques, etc. Préjudice total : 350 000 €. Parti dans le Sud discrètement avec sa nouvelle compagne pour éviter l’emprise de ses filles, il a porté plainte pour abus de faiblesse et menace de la part de ses filles. Grâce à son ami il a pu se faire suivre par un psy. Aujourd’hui il revit, mais n’est pas encore tiré d’affaire : "l m’arrive encore d’avoir des grosses angoisses. Je me méfis encore d’elles".