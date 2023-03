Salon de l'Agriculture 2023 : ces producteurs médaillés qui voient leurs ventes grimper

C'est le moment phare du Salon de l'Agriculture. Chaque année, 8.000 jurés attribuent les fameuses médailles d’or, d’argent et de bronze dans 19 catégories lors des finales du concours général agricole. Pour les agriculteurs, c'est une reconnaissance symbolique du travail fait tout au long de l’année, mais aussi une valorisation économique qui peut changer leur vie du jour au lendemain. Cela pourrait être le cas de Carole Bonzon, tout sourire derrière son stand de charcuterie.

Grâce aux saveurs de son pâté de campagne et de son fromage de tête, la productrice venue des Pyrénées-Orientales vient de décrocher ses trois premières médailles d'argent. Pour elle, c'est une consécration. "C'est une grande fierté, c'est le travail de toute une équipe donc on est hyper content !", savoure-t-elle au micro d'Europe 1.

Les entreprises en quête de produits régionaux médaillés

Carole Bonzon reconnait qu'elle "espérait vraiment ces médailles". "C'est un concours national. On sait qu'il y a beaucoup de concurrents, donc on est d'autant plus fiers", ajoute-t-elle. Une fierté compilée aussi à l'assurance de vendre davantage de produits. Les médaillés peuvent augmenter leur chiffre d'affaires de 40% la première année.

Brasseur dans le marais poitevin, Nicolas Suire peut en attester : il en est à sa dixième récompense. Et devant son comptoir, c'est la cohue. "Depuis qu'on eu des médailles, on a vu les gens venir au stand pour savoir quelles bières avaient été médaillées et les goûter", explique-t-il auprès d'Europe 1, "et les entreprises, les boutiques de produits régionaux, demandent surtout ces produits. De ce fait, ils prennent toute la gamme, donc ça fait du bien. C'est gratifiant", confesse-t-il.

Pour cette brasserie dont le chiffre d'affaires progresse de 30% par an, la prochaine étape sera le développement partout en France, et même à l'étranger.