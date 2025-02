Saint-Valentin : cinq astuces pour conserver votre bouquet de fleurs le plus longtemps possible

En ce jour de Saint-Valentin, si vous décidez d'offrir à votre moitié à un bouquet de fleurs, il existe des astuces pour le conserver en bon état le plus longtemps possible. Si certaines techniques ont de quoi surprendre, elles sont redoutablement efficaces.

À l'occasion de la Saint-Valentin, vous serez très nombreux à opter pour un bouquet de fleurs pour gâter votre bien aimé(e). Afin d'éviter une fanaison trop rapide, Europe 1 vous livre les meilleurs conseils pour faire durer la vie de vos fleurs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une hydratation de qualité

L'hydratation est le maître mot. Le mieux est de changer l’eau du vase tous les jours, par exemple dans le cas des roses, ou tous les deux jours pour être certain de ne pas exposer les fleurs à la pourriture. Une eau tiède conviendra mieux à vos fleurs qu’une eau fraîche.

À certaines exceptions près, comme les tulipes et les jonquilles nécessitant peu d’eau, de nombreuses variétés ont besoin d’une vase au moins à hauteur de la moitié de leurs tiges. Tulipes et jonquilles peuvent être coupées en biseau sur 2 cm avec un sécateur pour une meilleure absorption de l’eau par la plante. Vous pouvez vaporiser les feuilles et fleurs à l’aide d’un brumisateur, mais elles ne doivent pas tremper dans l'eau du vase. Il est également nécessaire d'enlever les fleurs fanées, la moisissure qui les compose peut corrompre l'eau.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Coupez les tiges

Une coupe fraîche des tiges est essentielle pour assurer une absorption optimale de l’eau. Utilisez un couteau bien aiguisé ou des ciseaux propres pour couper les tiges en biais. Cette coupe permet une plus grande surface d’absorption, assurant ainsi que les fleurs reçoivent la quantité d’eau nécessaire pour rester hydratées et fraîches.

À lire aussi Changement climatique : les fleurs abandonnent les pollinisateurs

Choisir le bon vase

Utiliser un vase qui soit proportionnel à la taille du bouquet. Pour cela, il suffit de respecter la règle suivante : la hauteur du vase doit être au moins deux fois supérieur à la longueur des tiges.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Couper les fleurs au bon moment

Couper ses fleurs ne se fait pas au hasard. Privilégiez plutôt les heures matinales, quand les plantes d’intérieur ont reconstitué leurs forces et, surtout, leur hydratation.

Évitez les sources de chaleur

L’autre paramètre à prendre en compte est l’exposition au soleil et à la chaleur. Pour maintenir les fleurs coupées, il faut éviter la lumière solaire trop agressive. Les rayons du soleil, en exposition prolongée et directe, finiront par dégrader les pétales de la fleur eux-mêmes.

La suite après cette publicité

Évitez également les sources de chaleur comme les radiateurs, qui peuvent aussi abîmer votre superbe bouquet. Enfin, un autre geste simple peut vous aider à conserver des fleurs coupées dans le meilleur état et le plus longtemps possible : l'utilisation du sachet de solution nourrissante que votre fleuriste vous fournit parfois avec sa composition.

Quelques astuces de grand-mère

Plus originales, ces astuces de grand-mère s'avèrent particulièrement efficaces pour la longévité des fleurs à l'instar du sucre. Il procure aux végétaux des nutriments qu'ils ne reçoivent plus dès le moment où ils quittent le sol. Il suffit d'ajouter quelques cuillères dans son vase. Il procure aux végétaux des nutriments qu'ils ne reçoivent plus dès le moment où ils quittent le sol.

Certaines études affirment que le vinaigre bloque la croissance des bactéries. Mélangez un peu de sucre et de vinaigre avec l'eau du vase avant d'ajouter les fleurs, une concoction qui prolongera la longévité des fleurs coupées.

Fait étonnant, le sucre du soda permet également de nourrir les tiges tandis que l’acidité de la boisson industrielle fait baisser le pH de l’eau. Le principal responsable des fanées ou flétries est un composant chimique connu sous le nom d'éthylène. Un peu de vodka permet de ralentir la production naturelle d'éthylène des fleurs, même coupées.