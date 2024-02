Saint-Valentin : quelles fleurs acheter à la place d’un bouquet de roses ?

Être amoureux et écoresponsable. Si la Saint-Valentin se fête de moins en moins en France, certaines traditions continuent de ravir les amoureux, comme une sortie au restaurant ou un bouquet de fleurs. Mais attention au choix de ces dernières ! La rose, fleur indissociable de la Saint-Valentin, n’est pour autant pas la meilleure fleur à offrir pour l’occasion, pour la planète tout comme pour le porte-monnaie.

La rose fleurit naturellement en France de mai à octobre. En hiver, elle est donc inévitablement cultivée dans des serres chauffées, aux Pays-Bas - premier producteur européen - ou encore plus loin, comme en Équateur, Colombie ou au Kenya. Conséquence : les roses vendues en France sont trois fois plus chères que le reste de l’année, en plus d’avoir souffert du transport.

Renoncule, camélia, anémone… Tour des fleurs de saisons

Pour montrer votre amour, privilégiez donc les fleurs de saison ! Certaines représentent de très bonnes alternatives comme la renoncule, moins connue que la rose mais tout aussi élégante. De forme ronde et nuancée de différentes couleurs, elle aussi transporte un message de séduction. Comme la renoncule, le camélia est une fleur charnue et ronde, rose, rouge ou blanche.

Mais si vous voulez faire dans l’originalité, d’autres fleurs peuvent composer un magnifique bouquet coloré : la tulipe, la pensée, l’anémone ou même la jonquille. Ces fleurs, toutes de saison, possèdent une infinité de couleurs différentes. Accompagnées d’un mimosa jaune vif, elles en mettront plein la vue. Une manière d’acheter français… en préservant son portefeuille.