Pour préparer le bac et le brevet, une lycéenne de 16 ans partage 2.000 fiches de révisions gratuites sur Instagram

Article Suggestions

En Moselle, Julie, lycéenne de 16 ans, met en ligne ses propres fiches de cours pour aider les élèves du collège et du lycée à préparer le bac et le brevet. Une initiative solidaire suivie par plus de 240.000 abonnés sur son compte “Study avec Julie”.