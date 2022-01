Réveillon du Nouvel An : près de Paris, les bons gestes pour se souhaiter la bonne année

REPORTAGE

"Bonne année !", hurle un groupe de copains au moment de trinquer à minuit. A Asnières-sur-Seine, près de Paris, il n'était pas question de rater la soirée du réveillon du Nouvel An . Embrassades, accolades, vœux de bonheur et surtout d'une nouvelle année sans Covid-19 . C'est ce qu'on s'est souhaité dans ce groupe d'amis vendredi soir, avec encore la pandémie à l'esprit et les bons gestes à adopter .

Des noms écrits sur les verres, du gel hydroalcoolique...

Un réveillon de la Saint-Sylvestre qui reste festif, envers et contre tout selon Alice. "On a l'impression d'être comme chaque année, se retrouver avec ses potes et pas covidés", affirme-t-elle au micro d'Europe 1. Le groupe a tout de même pris des précautions : des noms écrits sur les verres pour ne pas se tromper, du gel hydroalcoolique et surtout des tests antigéniques pour tout le monde avant la soirée.

Toutes ces précautions pour mieux se retrouver. "Vu qu'on ne se retrouve pas forcément souvent, et que je retrouve des amis que je n'ai pas vu depuis quatre mois, on a envie d'arriver, se sauter dans les bras et faire plein de bisous. Du coup, on n'a pas trop résisté à ces envies-là !", admet Clémence.

Retrouver ses amis après dix jours d'isolement

La soirée a été prudente, et a fait le bonheur d'Hugo qui sort tout juste de dix jours d'isolement après avoir été contaminé par le Covid-19 à la mi-décembre. "J'ai vu passer les fêtes, les vœux, les photos de famille sur les réseaux sociaux, on était un petit peu isolés. Ce soir, je ressors pour la première fois et ça fait un bien fou de revoir du monde, et de pouvoir passer une soirée en toute quiétude", avance-t-il. Un réveillon du Nouvel An qui s'est poursuivi jusqu'au bout de la nuit, avec, pour une fois, le virus mis de côté.