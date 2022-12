Réveillon du Nouvel an : ces associations qui raccompagnent les fêtards éméchés chez eux

J-4 avant 2023. On peut lancer le compte à rebours pour accueillir la nouvelle année comme il se doit, avec quelques coupes de champagne. Mais avec modération, et sans oublier le slogan "celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas". Alors si vous titubez un peu, voyez flou ou êtes trop fatigué, certaines organisations seront mobilisées la nuit de la Saint-Sylvestre pour vous aider à rentrer en toute sécurité. C'est le cas de l'opération "Nez rouge" en Haute-Savoie. Mais pour assurer sa mission, elle manque encore de bénévoles, comme l'explique Marie-Jeanne, la secrétaire de l'association.

"Il faudrait encore une vingtaine de bénévoles"

"Il faut savoir que dans chaque voiture qui part, il y a trois bénévoles qui sont dans la voiture. Il y en a deux qui montent avec les personnes qu'on raccompagne et un dans la voiture qui suit pour revenir. Et à partir de 2 heures du matin, toutes les voitures tournent. Donc aujourd'hui, on en est à 154 bénévoles et il faudrait encore une vingtaine de bénévoles", explique Marie-Jeanne.

Un appel aux bénévoles nécessaire pour le bon fonctionnement de l'association. "Il faut toujours prévoir que d'ici le 31, il y a toujours des désistements et il faut qu'on garde des bénévoles jusqu'à la fin, même sur liste d'attente, afin de pouvoir les rappeler au dernier moment. D'autant plus qu'il y a aussi une vingtaine de personnes au PC la nuit du 31 pour gérer les appels et envoyer les bénévoles sur les missions", détaille la secrétaire de l'association "Nez rouge".