Réveillon de Noël : comment bien choisir et bien servir son champagne ?

Il fait partie des incontournables des fêtes de fin d'année. Si l'inflation a entraîné une baisse de 20% de ses ventes cette année, le champagne trônera tout de même sur de nombreuses tables en ce dimanche de réveillon de Noël. Car il est possible d'en savourer d'excellents, sans se ruiner, comme l'explique un spécialiste en œnologie, interrogé par Europe 1. Entre 15 et 20 euros, on peut en effet trouver son bonheur. De très bons crémants sont également trouvables dans cette fourchette de prix.

Moins de 10 degrés pour le service

"Soit vous allez vers le terroir et vous choisissez un beau cru de champagne en "mono cru", soit de raisin blanc comme le Chardonnay ou la Côte des Blancs, soit de raisin noir dans ce qu'on appelle la montagne de Reims. Et il y a aussi d'excellents champagnes dans l'Aube maintenant. À l'inverse, vous pouvez aussi choisir une grande cuvée. Les grands champagnes vieillissent formidablement bien, donc on peut se régaler avec une cuvée de prestige qu'on va ouvrir une fois par an, mais c'est vraiment le jour où l'ouvrir", développe Thierry Desseauve du guide de référence, Bettane & Desseauve.

Pour bien servir ce champagne, il faut privilégier une température de moins de 10 degrés. Mais il faut surtout anticiper. "Mettre au congélateur, pendant 20 minutes, un champagne qui était dans une température équivalente à 25 ou 30 degrés... Vous risquez d'être un peu déçus. Car le champagne ne va pas être ouvert et les arômes ne vont pas s'épanouir", poursuit Thierry Desseauve. Désormais, il ne reste plus qu'à le déboucher et à le consommer, évidemment, avec modération.