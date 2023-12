«Ça devient un produit de grand luxe» : avec l'inflation, le champagne grand absent des tables de Noël ?

À 10 jours de Noël, l'un des indispensables des fêtes pourrait être moins présent sur les tables : le champagne. Son prix explose, ce qui fait fuir certains clients, comme l'a constaté Europe 1 dans un supermarché parisien, où l'esprit de Noël est partout, mais pas sur les étiquettes du rayon champagne.

Patricia, 65 ans, hésite avant de glisser des bouteilles dans son panier. "J'attends un peu, peut-être qu'il y aura des promotions à la veille de Noël. Ils vont voir qu'ils vendent moins, alors ils vont se décider à baisser les prix. C'est une grande part de marché pour eux et ils peuvent le faire."

"Une ou deux bouteilles, au lieu de trois ou quatre"

Pour "sauver les fêtes", et ses produits phares, Madeleine, mère de famille, tient aussi à faire sauter quelques bouchons. Mais moins que l'an dernier. "On aura juste quelques bouteilles, une ou deux au lieu de trois ou quatre. On a diminué puisque le prix a augmenté. Il faudra juste que tout le monde goûte un peu, parce que c'est la fête", sourit-elle.

D'autres clients trinqueront au mousseux ou autre crémant pour éviter le prestigieux champagne. "C'est un produit de luxe, qui devient un produit de grand luxe. Ce n'est plus possible. Une famille ordinaire n'a plus les moyens de se l'offrir", regrette Michel. "Dans le vin pétillant, il y a du choix", ajoute-t-il. Et c'est parfois tout aussi bon.