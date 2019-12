Trois conseils pour bien servir le vin à Noël

Halte aux idées reçues et au choix du vin à la va-vite. Dans La table des bons vivants sur Europe 1, le chroniqueur gastronomique Olivier Poels rappelle les règles d'or pour, après l'avoir choisi, bien servir le vin lors de son repas de Noël. Avant tout, il faut choisir ses bouteilles en avance. "Ce n'est pas au moment de passer à table que l’on décide ce que l’on va boire. Il faut anticiper un tout petit peu : dès le matin, on va mettre les vins blancs au frigo et les champagnes aussi, pour qu’ils soient à la bonne température", insiste-t-il.

"Entre 13 et 15 degrés"

"Parce que la température de service des vins, on ne le répétera jamais assez, c’est fondamental ! Et même les rouges il faut s’en occuper. S’ils sont un peu vieux, il faut redresser les bouteilles afin que le dépôt redescende vers le bas; puis on les laisse dans un lieu tempéré, entre 13 et 15 degrés", précise Olivier Poels. Ce qui veut dire : "Pas dans la salle à manger, parce qu’il y fait souvent trop chaud, mais plutôt dans le garage, une buanderie..."

Entendu sur europe1 : "Le champagne c’est du vin !"

En ce qui concerne la verrerie, là-aussi, attention. Selon le chroniqueur, exit le service en cristal de la grand-mère avec des verres évasés : "C’est très beau mais pas très œnologique. Aujourd’hui, plein de verres sont faits pour la dégustation. Même pour le champagne : pas de coupe, pas de flûte, un beau verre à vin, parce que le champagne c’est du vin, et il n’y a pas de raison qu’il ne soit pas traité aussi bien que du vin !"

"Commencez par votre meilleur vin"

Il faut enfin mettre de l'ordre dans l'arrivée des vins à table : "Quand on a une très belle bouteille, que ce soit de vin rouge ou de vin blanc, on ne la garde pas pour la fin puisqu'à la fin du repas, on a les papilles un peu fatiguées. Commencez donc par votre meilleur vin; celui qui dès le début va ravir tout le monde. On peut garder pour terminer des vins plus digestes, un peu plus frais."