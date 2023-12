Lyon : à la veille du réveillon de Noël, l'effervescence s'empare des Halles Paul-Bocuse

Pour les Lyonnais, c'est une tradition à la veille du réveillon de Noël. Ce samedi, les Halles Paul-Bocuse grouillent de clients, venus dénicher foie gras, langoustines, huitres ou autres indispensables des repas de fin d'année. Que ce soit chez le poissonnier, le boucher ou encore le fromager, il faut prendre son mal en patience, tant les files d'attente s'allongent.

"48 huitres et environ 700 grammes de saumon", indique un client. "Du saumon aussi, je pense. Et du foie gras. On aura la totale", complète un autre. Depuis une dizaine d'années, Lucien se rend aux Halles Paul-Bocuse pour trouver son menu de réveillon. "Flâner dans les Halles, c'est déjà se projeter sur le réveillon de demain (dimanche). On est venu sans trop savoir ce qu'on allait cuisiner et finalement, on se retrouve avec plein de bonnes choses et on peut repartir".

"Il faut être au rendez-vous"

Derrière les vitrines, les huit vendeurs de la boucherie s'activent. Pendant la période de Noël, l'effectif est doublé car il faut répondre à une demande en forte hausse. Ce samedi, plus de 1.000 clients ont passé commande, explique Laurence Trouillet, responsable clientèle de cette boucherie du même nom. "Comme on a des marchés de Noël en Alsace, il y a la halle de Lyon pour venir acheter sa volaille de Bresse. On a des gens qui viennent de toute la grande région Rhône-Alpes. Lorsque 15 jours représentent 20% du chiffre d'affaires, il faut être au rendez-vous".

De nombreux Lyonnais ont déjà prévenu de revenir dimanche 24 et lundi 25 décembre, jour de Noël.