EN DIRECT - Retraites : une action de la CGT a entravé le périphérique parisien

Un onzième 49.3 qui passe mal. Au lendemain du passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites, les réactions sont légion, aussi bien devant les micros des médias que sur le terrain. Tandis que la presse française fustige «l'échec» et la «faiblesse» d'Emmanuel Macron, la CGT a décidé d'agir sur le périphérique parisien lors d'une opération coup de poing. La circulation a été bloquée pendant environ 30 minutes. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : 200 manifestants réunis à l'appel de la CGT ont entravé la circulation sur le périphérique parisien ce vendredi matin

La CGT a annoncé que la raffinerie TotalEnergies "sera arrêtée" dès ce week-end

Le 49.3 "n'est pas un échec" selon Olivier Dussopt

Jeudi, 310 personnes ont été interpellées en France, selon Darmanin

Le renseignement s'attend à une radicalisation de la contestation

Le périphérique parisien paralysé par la CGT

Environ 200 manifestants, réunis à l'appel de l'union régionale d'Ile-de-France de la CGT, entravent la circulation sur le périphérique parisien vendredi matin, lors d'une action pour protester contre la réforme des retraites, a constaté une journaliste de l'AFP. Les manifestants sont descendus sur les voies vers 7h30 à hauteur de la porte de Clignancourt, bloquant la circulation sur le périphérique intérieur, avant de se diriger en cortège vers la porte de la Chapelle en obligeant les automobilistes à rouler au pas.

#NEW Blocco in corso della Périphérique, a Parigi, alla Porte de Clignancourt, contro la riforma pensionistica (video di Victor Joanin). pic.twitter.com/dcCru2lTJM — Estero 24H – Notizie dal Mondo ️ (@estero24hnews) March 17, 2023

Parmi eux se trouvaient de nombreux agents EDF, qui ont déployé une banderole à l'effigie de l'entreprise. Beaucoup portaient des chasubles ou des gilets fluorescents et chantaient "on est là, on est là", "le 49.3 on n'en veut pas", "grève, blocage, Macron dégage" ou encore "la retraite à 60 ans, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder". "On est remontés", a déclaré à l'AFP l'une des manifestantes, Soumaya Gentet, 51 ans, de la CGT Monoprix, qui dit avoir fait toutes les manifestations contre la réforme des retraites. "On tiendra jusqu'au retrait, Borne n'a aucun respect, ils ne tiennent pas compte de la volonté du peuple", estime-t-elle.

"Macron n'en a rien à foutre du peuple", renchérit sa collègue Lamia Kerrouzi, elle aussi de la CGT Monoprix, "il ne comprend pas le langage de la rue, il faut le retrait". L'action s'est passée globalement dans le calme, malgré quelques signes d'énervement de la part de certains automobilistes. Peu après 8 heures, les manifestants ont quitté le périphérique proprement dit et stationnaient sur une de ses voies d'accès, et la circulation a pu reprendre normalement. Ils se sont ensuite dispersés dans le calme, sans intervention des forces de police, qui étaient présentes.

"Notre action s'est extrêmement bien déroulée, dans le calme, on a eu beaucoup de klaxons de soutien", s'est félicitée auprès de l'AFP Adèle Tellez, de la CGT Paris, l'une des organistrices de l'action.

La raffinerie TotalEnergies de Normandie "sera arrêtée" dès ce week-end, selon la CGT

La raffinerie TotalEnergies de Normandie, où les salariés sont en grève mais où les expéditions se poursuivent, "sera arrêtée" à partir de ce week-end, a indiqué vendredi à l'AFP Eric Sellini, coordonnateur CGT au sein du groupe pétrolier. "Les salariés ont haussé le ton" et "les principales unités commenceront à s'arrêter à partir de demain" de manière à ce que "normalement, la raffinerie sera arrêtée ce week-end ou lundi au plus tard", a-t-il détaillé, au lendemain de l'annonce par le gouvernement de son recours à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

Le recours au 49.3 "n'est pas un échec"

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a nié vendredi le fait que le recours la veille à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites soit "un échec". "Ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte, or il y a un texte", "ce n'est pas un échec", a affirmé le ministre sur RMC/BFMTV. Il a ajouté qu'il aurait préféré qu'il y ait un vote, recherché par l'exécutif "jusqu'à la dernière minute". De son côté, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a estimé vendredi que ce dernier avait "vocation à continuer de gouverner".

"Le 49.3, c'est un moment aussi de perte de contrôle par le gouvernement", a-t-il analysé, "c'est un moment où l'Assemblée nationale est totalement souveraine pour décider de vous accorder la confiance ou de vous la retirer donc il n'y a pas d'alternative au vote des députés". Sur l'avenir d'Élisabeth Borne à Matignon, il a affirmé avoir "confiance" en elle, "mais mon avis ne compte pas". "Le choix de la méthode de la Première ministre, qui est celui de la concertation et la recherche de compromis etc, c'est quand même un choix qui a porté ses fruits dans d'autres textes", a-t-il estimé.

Le 49.3 va-t-il entraîner une radicalisation de la contestation ?

Le 49.3 va-t-il mettre le feu aux poudres ? Une note du renseignement s'attend en tout cas à voir la contestation devenir de plus en plus virulente. Le recours à l’article 49.3 est "susceptible de revivifier le sentiment anti-démocratique, la contestation et potentiellement sa radicalisation", peut-on ainsi lire dans une note du service territorial.

310 interpellations jeudi en France, selon Gérald Darmanin

Au total, 310 personnes ont été interpellées jeudi en France dont 258 à Paris lors de manifestations contre le recours du gouvernement au 49.3, a annoncé vendredi Gérald Darmanin. "L'opposition est légitime, les manifestations sont légitimes, le bordel ou la bordélisation, non", a poursuivi sur RTL le ministre de l'Intérieur, évoquant des "manifestations très difficiles" et dénonçant "des effigies brûlées" à Dijon et des préfectures prises pour cible en fin de journée.

"Les places des églises et des villages, c'est pas des ZAD !", a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement "ne laissera pas faire (...) des manifestations spontanées et le n'importe quoi à tout moment". A Paris, "au plus fort" de la soirée, 10.000 personnes étaient rassemblées place de la Concorde, selon Gérald Darmanin. Dans 24 autres villes, 52.000 personnes ont participé à des manifestations, selon un bilan de la police.

Gérald Darmanin, qui réunit ce vendredi les préfets, a expliqué qu'il leur demanderait d'être "fermes contre les violences". "La liberté de manifester est un droit constitutionnel", a-t-il dit, mais on empêchera que "la chienlit soit au rendez-vous".