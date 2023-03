Retraites : trafic quasi-normal à la RATP, «fortement perturbé» pour la SNCF ce week-end

Le trafic sera normal sur la plupart des lignes de métro parisien samedi, au cinquième jour d'une grève reconductible à l'appel de tous les syndicats de la RATP contre la réforme des retraites, seuls les RER A et B restant "perturbés", a annoncé la Régie vendredi. Tout au long de la journée, il n'y aura qu'un train sur deux sur le RER A et deux sur trois sur le RER B (avec interruption de l'interconnexion à Gare du Nord). Dans le métro, le trafic sera "normal à l'exception de quelques lignes": il est prévu deux trains sur trois sur la ligne 11 dans l'après-midi et trois trains sur quatre sur la ligne 6, également dans l'après-midi.

Les réseaux de bus et tramways fonctionneront normalement

Le trafic sera "quasi normal" sur les lignes 8, 12 et 13, et "normal" sur toutes les autres lignes, selon les prévisions de la RATP. La Régie rappelle par ailleurs que la ligne 9 du métro sera fermée dimanche "en raison de travaux". Comme les jours précédents, les réseaux de bus et tramways fonctionneront normalement samedi, nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle.

Depuis mardi, premier jour de grève plutôt bien suivi, la situation s'est rapidement améliorée dans les transports parisiens, révélant une mobilisation assez faible chez les agents de la RATP contrairement à la grève de 2019 contre le précédent projet de réforme des retraites. Dans un communiqué, l'intersyndicale s'est "félicitée" jeudi des "fortes mobilisations depuis le 19 janvier" et a appelé les agents à "poursuivre la pression", les encourageant à manifester samedi et à faire grève le 15 mars dans le cadre d'une "mobilisation inscrite dans la durée".

La SNCF a annoncé jeudi un trafic toujours "fortement perturbé" pour vendredi avec la moitié de ses TGV Inoui et Ouigo supprimés ainsi que 60% de ses TER, et un niveau de service qui devrait rester équivalent tout au long du week-end. Le groupe public appelle donc les voyageurs à "annuler ou reporter leurs déplacements le 10 mars et le week-end", alors qu'une grève reconductible a été lancée mardi à l'appel de tous les syndicats cheminots contre la réforme des retraites.

Le trafic grande vitesse sera notamment très diminué sur les axes Nord et Atlantique avec 60% de trains supprimés tandis que sur les axes Est, Sud Est et sur le Ouigo, on comptera un train sur deux. Comme les jours précédents, les liaisons de province à province seront presque inexistantes avec 90% des TGV supprimés. Seuls 25% des trains Intercités rouleront. A l'international, deux tiers des Eurostars sont maintenus et 60% des Thalys (Benelux), des Lyria (Suisse) et des liaisons vers l'Allemagne.