EUROPE 1 ET VOUS - Grève reconductible : comment les Français comptent-ils s'organiser ?

À quoi ressembleront les jours à venir ? Ce mardi 7 mars s'annonce comme une journée noire. Les opposants à la réforme des retraites défileront dans les rues pour la sixième fois depuis le début du mouvement. De nombreux secteurs prévoient également une grève reconductible à partir de ce mardi. Comment comptez-vous vous organiser, si tel est le cas ? Europe 1 a posé la question à des Parisiens rencontrés dans le 14e arrondissement de la capitale.

Des solutions à court terme

Ce mardi, il est impossible de se rendre au bureau pour Guillaume. La RATP l'avait annoncé, de nombreuses lignes de métro ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. Cet ingénieur a donc décidé de rester chez lui comme il l'explique au micro d'Europe 1. "On a la chance de pouvoir télétravailler donc ça va, ça reste quand même une option, une solution."

Le travail à la maison, c'est aussi ce qui attend Jonathan cette semaine. S'il doit aller à la rencontre d'un client, le commercial a prévu le coup : "Si ça doit durer, je vais prendre ma voiture en me disant que j'avais mon plein pour au moins les deux prochaines semaines."

"S'il faut marcher, on marchera"

"J'ai connu la marche à pied dans des précédentes grèves, notamment en 1995. Et donc, s'il faut marcher, on marchera", avance de son côté André qui, faute de métro, fera les trajets à pied autant que possible. Un peu plus loin dans la rue, Caroline tient son fils de quatre ans par la main. Avec le risque de grève à la crèche, elle s’est organisée pour les prochains jours : "Mercredi, il ne peut pas être accueilli à la crèche donc on va s'organiser avec une nounou qui vient le garder en partie. Je peux aussi rester un peu à la maison mais pour le moment tout est dans le flou absolu", confie-t-elle.

Pour le moment, beaucoup de solutions à court terme, avec l’espoir que la grève ne s'étende pas trop dans le temps.