Retraites : transports, actions... ce qu'il faut savoir avant la 7ème journée de mobilisation

Jeudi soir, de nouvelles actions sont organisées un peu partout en France, notamment des marches au flambeau dans plusieurs villes. Vendredi, la France sera touchée par une septième journée de mobilisation nationale contre la réformes des retraites. Dans le domaine des transports, mais aussi de l'électricité ou encore l'enseignement; des perturbations sont à prévoir.

Le trafic de nouveau "très perturbé" à la RATP

Cette journée marquera le retour des perturbations dans les transports, mais surtout à la RATP. Si le trafic des tramways sera "quasi normal", celui des RER "légèrement perturbé", comme celui des autobus, le trafic du métro sera lui "très perturbé", mais aucune ligne ne sera "totalement fermée", prévoit la régie dans un communiqué.

Les trafic des lignes 1, 7bis, 14 et Orlyval sera "normal". Le service sera "perturbé" sur la ligne 10 "avec 3 trains sur 4".

Sur le reste du réseau métro, le trafic sera "très perturbé", avec deux tiers ou la moitié des trains en circulation sur certaines lignes, quand d'autres offriront moins de trains (20%, 25% ou un tiers), ne seront pas entièrement ouvertes ou ne seront en service qu'une partie de la journée, selon la régie.

La RATP prévoit 3 autobus sur 4 en circulation "en moyenne". Côté tramway, le trafic est annoncé "normal" sur six lignes, "quasi normal" sur le T1 et "très perturbé" sur le T3b.

Concernant le RER A, exploité conjointement par la SNCF et la RATP, les deux groupes feront circuler 4 trains sur 5 aux heures de pointe, 3 trains sur 5 en période creuse, avec l'interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. Pour le RER B, également cogéré par la SNCF et la RATP, la moitié des trains circuleront avec interconnexion conservée à la gare du Nord, selon les deux opérateurs. La SNCF prévoit par ailleurs 2 RER C sur 3 en circulation, ainsi que la moitié des RER D et 8 RER E sur 10.

En revanche, à la SNCF, le trafic sera normal pour les TGV, Ouigo, Thalys et Eurostar. Sept TER sur dix seront en circulation.

Mobilisation importante chez les enseignants

D'autres secteurs seront perturbés par les grèves. C'est le cas des crèches : certaines seront fermées, d'autres en horaires réduits. Les cantines, et plus précisément le personnel de Sodexo, seront touchées par les grèves. Les enseignants devraient aussi rejoindre le mouvement, selon le SNES, premier syndicat enseignant, qui attend une mobilisation importante. Des blocages sont prévus dans toutes les centrales EDF de France, et selon la CGT, de nouvelles coupures sauvages d'électricité sont à prévoir.

Il y aura aussi une nouvelle opération "port mort" organisée par la CGT des ports et des dockers. La réforme des retraites, présentée vendredi en conseil des ministres, sera ensuite envoyée, sous la forme de deux textes de loi, à l'Assemblée nationale. Le premier débat aura lieu mi-février.