Retraites : l'ex-conclave a sa nouvelle feuille de route

Les derniers partenaires sociaux participant encore à la concertation sur les retraites (ex-conclave) se sont mis d'accord jeudi sur une feuille de route pour négocier ensemble des "évolutions" du système de retraites, malgré les réserves de la CFTC qui n'exclut pas de quitter la discussion.

Les partenaires sociaux qui participent encore à la concertation sur les retraites (ex-conclave) se sont mis d'accord jeudi sur une feuille de route pour négocier ensemble des "évolutions" du système de retraites, malgré les réserves de la CFTC qui n'exclut pas de quitter la discussion. "Il nous fallait un cadre de référence, c'est bon, on l'a", a déclaré Yvan Ricordeau, le négociateur de la CFDT, alors que la "note d'objectifs" de quatre pages était distribuée à la presse.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ça n'enlève rien à la difficulté de la discussion" à venir, a-t-il aussitôt ajouté. "Maintenant, il faut mettre de la chair et du contenu pour que ça se concrétise, c'est l'objectif des deux mois qui vont s'ouvrir", a-t-il dit. La "note d'objectifs" prévoit de "négocier jusqu'à l'été des évolutions du système de retraite". Les négociateurs conviennent que le "rétablissement de l'équilibre du système est une nécessité" et s'autoriseront au passage à "réinterroger de manière plus large le financement de la protection sociale".

Ils chercheront à se mettre d'accord sur "un mécanisme de pilotage" pour piloter à l'avenir le système des retraites, et chercheront des "voies de progrès" pour la prise en compte de l'usure professionnelle, l'égalité homme femmes", sans "détourner l'attention" de l'âge effectif de départ à la retraite "qui est la principale question de notre système". Trois autres organisations - le Medef, la CPME et la CFE-CGC - ont confirmé avoir donné leur accord pour la note d'objectif, mais la CFTC a fait part de ses réserves sur la manière dont ses quatre partenaires voulaient orienter les travaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce n'est pas légitime d'inventer un conclave numéro 2"

La CFTC s'oppose à ce que le financement de la protection sociale en général soit inclus dans la discussion, a expliqué sa négociatrice, Pascale Coton. "Ce n'est pas légitime d'inventer un conclave numéro 2", a-t-elle expliqué. La CFTC décidera mercredi soit "de quitter le conclave", "soit de le quitter au moment où on parlera de protection sociale" dans son ensemble, a-t-elle expliqué. La CGT et FO ont déjà quitté le navire depuis plusieurs semaines, tout comme l'organisation patronale U2P (artisans).

La réunion de jeudi a été marquée par ailleurs par la présentation du second rapport de la Cour des comptes aux partenaires sociaux par son président, Pierre Moscovici. Chacune des organisations y a vu la validation de ses préoccupations, le patronat saluant le soutien de la Cour à l'augmentation du taux d'emploi, et les syndicats la mise en évidence d'un manque d'équité du système, notamment pour les femmes et des seniors en difficulté (chômage, maladie, invalidité).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le calendrier arrêté par les cinq organisations prévoit de consacrer les deux prochaines réunions hebdomadaires du jeudi (17 et 24 avril) aux questions de financement, et les deux séances d'après (30 avril et 15 mai), à la question du pilotage du système. Les partenaires rentreraient ensuite dans la dernière ligne droite, pour concrétiser un accord, avant le 28 mai, date de la dernière réunion prévue. Les partenaires sociaux n'excluent pas de poursuivre encore au mois de juin si nécessaire.