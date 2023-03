Réforme des retraites : les consignes de Gérald Darmanin aux forces de l'ordre

Au vu de la violence engendrée par les manifestations contre la réforme des retraites ce jeudi, le ministre de l'Intérieur s'est empressé d'écrire au préfet de police de Paris, ainsi qu'aux directeurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Face à une récurrence de heurts en contestation à l'usage du 49.3, Gérald Darmanin a demandé aux chefs des forces de l'ordre d'assurer la sécurité et la protection des permanences et des domiciles des parlementaires et notamment ceux de la majorité.

L'ordre public a également été abordé par le ministre de la police dans son message, dans lequel il donne son aval au bon déroulement des manifestations, mais accorde une tolérance zéro "zadisation", selon une source proche du ministère. Des consignes ont donc été données avec une vigilance particulière à attribuer aux journées du bac les lundi, mardi et mercredi prochain. Les forces de l'ordre devront aussi être très attentifs aux coupures d'électricité, aux raffineries, aux dépôts pétroliers et aux grands axes routiers, pour éviter d'éventuels blocages.

Vers une radicalisation du mouvement

Et pour cause, ce vendredi matin, les actions étaient nombreuses dans tout l'Hexagone avec un blocage des périphériques de Paris, Rennes, Caen, Lille et Toulouse. Le chantier de piscines olympiques de Saint-Denis et le rectorat de Rouen ont également vu une arrivée de militants opposés à la réforme des retraites. Les services de renseignement du territoire s'attendent donc à une radicalisation du mouvement de contestation, à l'image des 258 interpellations survenues jeudi en marge des manifestations dans la capitale.

Selon un bilan policier, 50 feux de poubelles, huit incendies de véhicules, dont un camion de chantier, ont été éteints aux abords de la place de la Concorde. À Rennes aussi, des violences soutenues contre les forces de l'ordre se sont produites avant que 14 individus soient interpellés. La CRS 8, spécialisée dans le maintien de l'ordre et les violences urbaines, a été envoyée sur place.