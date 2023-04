Retour aux origines du permis de conduire

Et si l'on passait le permis de conduire dès 17 ans, voire 16 ans ? C'est la réflexion que mène le gouvernement depuis plusieurs semaines pour faciliter le déplacement des jeunes, notamment en zone rurale. La durée minimale de vingt heures de cours pratiques en auto-école pourrait aussi être supprimée, pour diminuer la facture. La France rejoindrait ainsi le Royaume-Uni où l’on peut conduire une voiture à 17 ans, voire les États-Unis où l’examen du permis est ouvert aux adolescents de 16 ans. Mais d'ailleurs, d'où vient le permis de conduire ?

Une première règlementation au Royaume-Uni

C'est au Royaume-Uni que naît la première réglementation, le locomotiv Act, dans les années 1860. À l'époque, on se déplace à cheval et les machines automobiles à vapeur font peur. Chaque automobiliste était précédé d'un piéton avec un drapeau rouge. L'usage de la voiture se démocratise à la fin du 19e siècle. Et en France, c'est le préfet de police de Paris, Louis Lépine, qui instaure le certificat de capacité en 1893. Pour décrocher cet examen, le conducteur devait savoir démarrer, s'arrêter, se diriger et avoir quelques notions de dépannage.

1992 et la révolution du permis à points

Mais ce n'est qu'en 1922 qu'apparait le fameux papier rose, le permis de conduire. L'âge d'obtention passe de 21 à 18 ans. Reste que la plus grande révolution du permis de conduire à la française arrive 70 ans plus tard, en 1992 : le permis à points. Le papier laisse ensuite place à une carte plastifiée en 2013 pour éviter les faux permis, dorénavant valable 15 ans.