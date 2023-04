Le permis de conduire à 16 ans ? Une mesure «dangereuse» pour les professionnels du secteur

Sera-t-il bientôt possible de décrocher son permis pour conduire, et de conduire seul, dès 16 ans ? Depuis plusieurs semaines, le gouvernement réfléchit à une réforme du permis qui permettrait effectivement de passer l'examen plus jeune. Mais du côté des professionnels du secteur, la mesure n'est pas très bien accueillie.

Une mesure "dangereuse"

Ces derniers dénoncent une mesure dangereuse, affirmant que les jeunes de 16 ou 17 ans manque de maturité. Abaisser l'âge d'obtention du permis de conduire pourrait entraîner, selon eux, une hausse du nombre d'accidents et de la mortalité sur la route.

"Former des jeunes à 16 ans ou à 17 ans et les lâcher directement sur la route à l'issue du permis de conduire, nous paraît effectivement relativement dangereux", juge au micro d'Europe 1, Bruno Garancher, président de l'Union nationale intersyndicale des Enseignants de la Conduite (UNIDEC).

La durée minimale bientôt supprimée ?

"On a essentiellement peur de former une population qui risque de payer un lourd tribut en termes de morbidité et de mortalité", poursuit-il, alors qu'en 2022, les 18-24 ans représentaient près de 15% des décès sur la route.

Autre piste, le gouvernement réfléchirait également à supprimer la durée minimale de 20 heures de cours pratique en auto-école. Une mesure qui aurait pour conséquence de baisser le coût du permis de conduire, selon l'exécutif. Mais là encore, les professionnels ne sont pas d'accord et dénoncent une mesure démagogique. Car aujourd'hui, pour obtenir son permis, il faut en moyenne faire 35 heures de cours de conduite.