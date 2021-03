Restos du cœur : pour Zazie, la crise du Covid "donne tout son sens" au concert des Enfoirés

INTERVIEW

Le Covid-19 a provoqué une crise sanitaire mais aussi sociale sans précédent, empirant les problématiques qui existaient déjà, telles que la détresse, la faim, le mal logement. Covid ou pas, les Restos du cœur restent donc mobilisés avec une collecte nationale tout le week-end, collecte qui prend une dimension particulière en raison de la crise sanitaire. Qui dit Restos du cœur dit forcément concert des Enfoirés, qui a été diffusé vendredi soir sur TF1. Zazie, invitée sur Europe 1 dimanche, y a participé et estime que ce concert était un symbole important.

"Des étudiants dorment dans leur voiture"

Ce concert a été enregistré à Lyon en janvier. Elle avait alors rencontré un sans-abri qui lui avait raconté son quotidien. "Evidemment, il ne suffisait pas d'être à Lyon pour s'apercevoir qu'il y avait des gens dans la rue. Moi, j'habite dans le quartier de Belleville à Paris, je vois aussi des étudiants qui dorment dans leur voiture, quand ils en ont une, qui ne sont pas du tout en marge de la société ou en train de picoler toute la journée. Mais ils dorment dans leur voiture", a déploré Zazie, alors que la crise a aggravé la précarité des étudiants qui pour beaucoup doivent chercher de l'aide alimentaire.

"Le contraste était d'autant plus saisissant qu'on était dans notre petite chambre en attendant les résultats de notre test PCR (...) Et puis de l'autre côté, alors qu'en plus il a neigé quand on a fait les Restos du cœur à Lyon, il y avait ce monsieur qui était là et qui m'a expliqué qu'il vivait là depuis trois ans"

Pour Zazie donc, faire le concert des Enfoirés était une évidence. "Ca a donné tout son sens. Je pense que TF1 et nous-mêmes, on a tous hésité en se disant, 'À quoi bon faire les Enfoirés ?", souligne-t-elle, car en temps normal "c'est un spectacle, c'est des places de concert, c'est une billetterie. Il faut quand même savoir que ça fait un manque à gagner de 5 millions d'euros. Ce n'est pas rien, quand on sait qu'un repas pour les Restos du cœur, c'est un euro. Ça fait donc 5 millions de repas en moins à cause de l'absence de cette billetterie, puisqu'on fait à peu près 7 ou 8 concerts dans la semaine."

Evident d'être là "plus que jamais pour faire ce spectacle"

Mais les longues queues des dernières semaines devant le restos du cœur ont semble-t-il convaincu tout le monde : "C'était évident que, puisque les Enfoirés sont le côté un peu vitrine, un peu jovial, de quelque chose qui l'est beaucoup moins dans le quotidien des gens, on soit là plus que jamais pour faire ce spectacle."

Chanter, assure Zazie, "est une chose qu'on a en commun qu'on soit, nous, petits êtres très égocentrés et artistes plus ou moins connus, ou qu'on soit dans la rue ou dans un HLM. Je pense qu'on a tous ça en commun, à savoir qu'on peut chanter ensemble". La chantuse a aussi salué les efforts quotidiens des bénévoles des restos du cœur, leur "courage et leur générosité."

Malgré la crise, il lui semblait donc importante de prendre " les Enfoirés pour ce qu'ils savent faire, c'est à dire du divertissement, faire rire. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de gens qui font du stand-up, et c'est tout à fait légitime puisque Coluche était ça aussi", a finalement conclu Zazie.