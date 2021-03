Comment les Restos du cœur organisent leur collecte malgré les restrictions sanitaires

La traditionnelle collecte des Restos du cœur débute vendredi et va durer tout le week-end. En pleine pandémie de Covid-19, les besoins sont grands et la collecte devient vitale pour certains. Selon une étude publiée en février, plus de 2,1 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire en ce début d'année 2021, et plus de la moitié (51%) des personnes aidées déclarent y avoir recours depuis moins d'un an.

Des bénévoles majoritairement retraités

Mais cette année, la collecte a dû être adaptée aux contraintes sanitaires. Dans l'Orne par exemple, les Restos du cœur ont dû s'organiser avec un peu moins de bénévoles que l’an passé. Majoritairement retraités, certains volontaires étaient craintifs. Ceux présents auront un masque FFP2. Catherine Weber de Rize, responsable départemental, assure que les gestes barrières seront respectés. Les habituels sacs plastiques donnés à l’entrée des magasins ne seront pas utilisés cette année. Les donneurs viendront déposer directement leurs achats dans des bacs et des chariots. "Il n'y a pas de contact physique de main à main", insiste Catherine Weber de Rize.

Du côté de Dunkerque, où la situation épidémique est critique, la collecte a en revanche été reportée. Mais en attendant, Isabelle Cousin, responsable départementale, espère ne pas manquer de denrées. "Ce qu'il nous manque, ce sont très souvent des produits frais, comme des légumes ou des fruits. A nous de voir au niveau des invendus des grandes surfaces et moyennes surfaces pour avoir ces produits", explique-t-elle.

Des collectes reportées dans 10 départements

Sur toute la France, seulement dix départements ont reporté leur collecte pour des raisons matérielles liées notamment au protocole sanitaire. Une décision "raisonnable", selon Patrick Douret, le président de l'association. "Mais ça ne doit pas minimiser les 75.000 autres personnes qui seront ce week-end dans les magasins dans la totalité des autres départements", poursuit-il.

"C'est vraiment crucial cette année d'avoir une collecte qui se passe bien, qui soit extrêmement généreuse. Il est très important que cette collecte soit une réussite pour toutes les personnes qui sont déjà chez nous et, malheureusement, on peut le craindre, toutes les personnes qui vont devoir venir frapper à nos portes dans les prochaines semaines et les prochains mois", a également confié Patrick Douret à Europe 1. Les collectes reportées devraient avoir lieu après l'été.