Restos du Cœur : "Beaucoup de jeunes, de mamans seules, de personnes âgées..."

INTERVIEW

Depuis leur lancement par Coluche il y a 35 ans sur l'antenne d'Europe 1, les Restos du Cœur n'ont jamais vu leur nombre de bénéficiaires diminuer. Mais ce chiffre pourrait faire cet hiver un véritable bon, à cause des conséquences économiques de la crise sanitaire. C'est le cri d'alerte que lancent dans Ça fait du bien Romain Colucci, fils de Coluche et administrateur des Restos du Cœur, et Sophie Ladegaillerie, présidente de la péniche du cœur et administratrice nationale des Restos du Cœur.

"On a déjà distribué 136,5 millions de repas l'année dernière. Et cette année on attend un million de personnes", estime Romain Colucci. Et les Restos du Cœur s'attendent à ce que l'accélération de la hausse du nombre de bénéficiaires se prolonge. "On sait que ça va être une montée en puissance, cette année et les années prochaines", anticipe avec regret Sophie Ladegaillerie.

Selon eux, le public touché par la pauvreté évolue à cause de la crise sanitaire. "Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de mamans seules, beaucoup de personnes âgées", observe le fils de Coluche. "Tous ceux-là passent de plus en plus souvent par les Restos du Cœur. Mais il est vrai que les jeunes sont une population qui a été précarisée très rapidement."

"Il n'y a pas de petits et de grands dons"

Face à cette situation Romain Colucci rappelle la solution qui est à portée de tous : "Donnez-nous de l'argent" résume-t-il face à l'urgence. Des dons qui peuvent se faire en ligne sur le site des Restos du Cœur. "Vous avez le bouton magique qui s'appelle 'Faire un don'. Vous appuyez dessus et tout est expliqué", indique l'administrateur des Restos du Cœur.

Il est également possible d'envoyer "don" au 9 24/24 pour donner 5 euros. "C'est à la portée de chacun. Il n'y a pas de petit et de grand don", insiste Romain Colucci. "Ce qui est bien, c'est de faire un prélèvement mensuel, parce que ça nous fait moins de frais bancaires."

Les Restos du Cœur organiseront également en mars leur collecte nationale rituelle, notamment à la sortie des supermarchés. Celle de 2020 avait été largement amputée par le confinement.