Coronavirus : des hôtels proposent des repas gastronomiques en chambre

Aller dans un restaurant gastronomique, ce n'est pas pour tout de suite. Mais en déguster la cuisine est parfois possible. Certains établissements qui sont adossés à un hôtel proposent depuis quelque temps des dîners gastronomiques servis en chambre. C'est ce que fait la Bouitte, le restaurant trois étoiles de la famille Meilleur, près des Ménuires en Savoie. Et si la convivialité de la salle a disparu à cause du Covid, en cuisine, rien ne change, avec du très haut de gamme au menu.

De la cuisine haut de gamme

Le chef René Meyer propose en entrée "des ravioles de reblochon, quelques poireaux et des oignons passés à la flamme avec des petits citrons pour donner un peu de pep's", ainsi qu'un bouillon d'oignons. Suivent ensuite les plats avec, par exemple, du pigeon.

La nouveauté, c'est que les plats sont montés dans les chambres. Dans la vieille bâtisse savoyarde, cela passe forcément par les escaliers, ce qui peut s'avérer un vrai parcours du combattant. "On monte en chambre Célestine, au premier étage de l'autre bâtiment. On travaille et on fait du sport en même temps", sourit un serveur.

Un "super moment" pour les clients et pour le chef

Celui-ci prend le temps de détailler aux clients ce qu'ils s'apprêtent à manger avant de leur souhaiter une "excellente dégustation" et de redescendre les escaliers. Pour les clients, comme Aurélie, le goût et le service sont au rendez-vous. "Cela reste super agréable et on ne se sent pas seuls, pas isolés. Ils gèrent le timing à la perfection et prennent le temps de discuter. C'est un super moment pour nous", souligne-t-elle.

Ce sentiment est partagé par le chef Maxime Meilleur : "Aujourd'hui, il y a un vrai plaisir, c'est le fait d'accueillir nos clients chez nous. Je pense qu'ils vont nous le rendre cent fois parce qu'on a fait l'effort de travailler." Le succès est tel que les restaurateurs vont probablement maintenir ces repas en chambre, même quand leurs restaurants rouvriront.