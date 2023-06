Résiliation de contrats, déclaration de revenus, prix du gaz... Ce qui change au 1er juin 2023

À chaque début de mois, son lot de nouveautés. Et ce 1er juin n'échappe pas à la règle puisque de nombreuses évolutions sont attendues à compter de ce jeudi. À commencer par le nouveau prix de référence du gaz. Il s'agira d'une valeur "repère", fixée par la Commission de régulation de l'énergie. Elle servira de boussole aux 12 millions de foyers qui consomment du gaz.

Par ce biais, l'objectif est de permettre au consommateur de choisir le tarif le plus adapté à sa consommation et à son budget. La transition s'effectuera en douceur puisqu'à partir du 1er juillet prochain, ce baromètre remplacera les habituels tarifs réglementés d'Engie. Et les deux modes de calcul sont assez proches.

Derniers jours pour déclarer ses revenus

Par ailleurs, pour tous les résidents des départements numérotés de 20 à 54, ce 1er juin est également le dernier jour pour déclarer ses revenus de l'année 2022. Tous ceux qui n'auraient pas effectué la démarche avant ce jeudi soir 23 heures 59 s'exposent à des pénalités. Le date butoir est fixée au 8 juin pour les départements à partir de 55 et l'Outre-mer.

Nouveauté également pour tous les propriétaires qui ont jusqu'au 30 juin pour déclarer leur logement en ligne sur le site impots.gouv. Les 34 millions de Français concernés risquent, en cas d'oubli ou d'erreur, une amende de 150 euros. Sur le plan administratif, la résiliation de certains contrats en ligne sera simplifiée. Ce sera notamment le cas pour les assurances. Les compagnies permettant la souscription d'un contrat sur leur site internet auront l'obligation de proposer la résiliation de celui-ci en trois petits clics. L'objectif étant d'assurer au consommateur la possibilité de se tourner vers une autre offre plus avantageuse.