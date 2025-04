REPORTAGE - «C'est l'homme qui a marqué notre époque» : à Paris, les livres sur le pape François s'arrachent

Les souvenirs à l'effigie du pape François s'écoulent par dizaines depuis l'annonce de son décès, lundi 21 avril. Et les libraires ne sont pas à l'écart de cette frénésie. Europe 1 s'est rendue dans une librairie parisienne où les ouvrages dédiés au souverain pontife défunt se vendent comme des petits pains.

En parallèle des obsèques du pape François, à Paris, les ventes de livres et d'objets relatifs au souverain pontife se vendent particulièrement bien depuis son décès, lundi dernier. Les libraires constatent une augmentation de leur vente d'objets religieux et livres.

Plus de 50% de ventes supplémentaires

"J'étais en train de replacer de nouveaux titres qui viennent d'arriver", affirme Mathilde Mahieux, responsable du secteur religieux à la librairie La Procure, au micro d'Europe 1. Le pape, son sourire et sa soutane blanche, s'affiche en couverture d'une cinquantaine de biographies et de textes qui lui sont consacrés, et la libraire en vend des dizaines chaque jour depuis le décès du souverain pontife à l'âge de 88 ans.

"On a augmenté de plus de 50% nos ventes, et il doit y avoir plus de 1.000 volumes commandés", relate-t-elle. Pour la libraire parisienne, "le côté affection, tristesse, décuple l'envie de se rapprocher du Saint-Père".

"Difficile de ne pas s'intéresser" au pape François

Cachée derrière une pile de livres, Kim est de confession bouddhiste, mais elle tient l'autobiographie du pape François dans ses mains. "C'est l'homme qui a marqué notre époque, donc c'est difficile de ne pas s'y intéresser", convient cette lectrice.

Jacqueline, 75 ans, est venue acheter des souvenirs du pape - photo du souverain pontife, médaille - pour sa petite fille. "Elle a eu la chance d'être bénie par le pape il y a deux mois. Elle lui avait donné un dessin, il a dit 'C'est moi ?', et il a éclaté de rire ! Donc, je lui offre quelque chose qui la touche", confie-t-elle à Europe 1, se disant particulièrement émue par la mort du pape François. La librairie doit recevoir de nouveaux stocks dès la semaine prochaine.