Report des tickets restaurants : "C’est 700 millions d’euros préservés"

Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé vendredi sur BFMTV que la validité des tickets restaurant 2020 sera prolongée jusqu'au 1er septembre 2021, alors qu'ils auraient dû être périmés fin février. Objectif : relancer la consommation, rendue difficile par la crise sanitaire liée au coronavirus. Julien Tanguy, directeur général d'Edenred France, maison mère des tickets restaurants et des chèques-cadeaux, était l'invité d'Emmanuel Duteil et a réagi à cette annonce.

Une façon "de réinjecter l'argent"

"C'est une excellente nouvelle pour nous mais surtout pour nos utilisateurs, qui vont pouvoir prolonger la durée d'utilisation des tickets restaurants qu'ils ont dans leur portefeuille", a affirmé le gérant du groupe.

On estime en effet qu'à cause de la pandémie de Covid-19, 700 millions d'euros auraient été gâchés sans cette mesure du gouvernement : "Le fait que pendant cette période on n'ait pas pu consommer ces tickets comme on le fait habituellement nécessite qu'on puisse réinjecter cet argent l'année prochaine et c'est une des manières de le remettre dans l'économie et les restaurants."

"Un vrai impact sur le chiffre d'affaires"

Concernant l'augmentation du plafond de ces tickets restaurants de 19 euros à 38 euros lors de la crise sanitaire, Bruno Le Maire a confirmé vendredi que cette mesure serait elle aussi prolongée. Une décision qui ravit Julien Tanguy : "Ça va booster la restauration de deux manières. D'abord, parce qu'on est tenté de dépenser plus et donc on ré-injecte plus vite de l'argent dans le restaurant. Ensuite parce que l'on a calculé, grâce aux tickets restaurants digitalisés, que la transaction moyenne qui était de l'ordre de 14 euros avant cette décision, est passée à 21 euros grâce à ce relèvement du plafond", détaille-t-il.

Avant de poursuivre : "Et ces 21 euros sont très importants pour le restaurateur parce que ça a un vrai impact sur le chiffre d'affaires et surtout sur la marge." Une décision cruciale et très significative, qui a donc pu être mesurée par le groupe.

Si les restaurants ont été contraints de fermer à nouveau depuis début novembre, Julien Tanguy assure également que durant la période de juin à fin octobre, l'économie a réellement été "boostée" : "On a observé une vraie consommation et une vraie surconsommation du titre restaurant, ce qui est finalement assez naturel."