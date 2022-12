Repas du Nouvel An : les conseils du chef Guy Martin pour cuisiner la truffe

C'est un produit de luxe pour lequel de nombreux Français craquent une fois par an. La truffe, qui s'invite régulièrement dans nos assiettes le 31 décembre au soir, se cuisine de mille et une manières et peut se glisser dans une multitude de plats pour les enrichir et les parfumer. Au micro de Pierre de Vilno sur Europe 1, le chef Guy Martin livre quelques astuces culinaires pour mettre en valeur ce précieux champignon.

Il suggère notamment d'intercaler une rondelle de truffe entre deux morceaux de coquille Saint-Jacques émincés. "On arrose avec juste un peu d'huile d'olive, quelques fleurs de sel, un tour de poivre et le tour est joué", expose-t-il. Une recette qu'il propose lui-même à ses clients dans son restaurant Le Grand Véfour situé dans le 1er arrondissement de Paris.

Dans une volaille ou une pâte feuillée

"C'est aussi très bon en chausson ou dans une pâte feuilletée. Lorsque l'on va l'ouvrir, il y aura cette odeur de truffe qui va ressortir", décrit le chef. Le champignon prisé peut également s'associer à merveille avec une volaille. "La veille ou l'avant-veille, on va mettre des rondelles de truffes entre la peau et la chair. On va l'oublier dans le réfrigérateur et on va la cuir comme ça. La volaille aura pris le goût de la truffe", assure Guy Martin au micro d'Europe 1.

Les œufs peuvent également absorber l'arôme de la truffe, à condition de les laisser enfermés dans un bocal, accompagnés de ladite truffe. "Car la coquille de l'œuf est poreuse. Donc la truffe, elle a un tel parfum qu'elle va parfumer votre œuf", indique le chef. Œufs brouillés ou omelettes à la truffe, le champ des possibles est ouvert.

Enfin, pour profiter dignement de ce met haut de gamme, Guy Martin appelle à la plus grande vigilance face à certains produits vendus en supermarché qui ne contiennent de la truffe qu'en infime quantité. "Il faut se méfier des produits qui ne coûtent pas cher car les truffes coûtent cher. Si on pense faire un coup, je pense qu'en réalité on ne fait pas de coup", estime le patron du Grand Véfour.