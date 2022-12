EUROPE 1 ET VOUS - Manger de la truffe sans se ruiner, c'est possible

C'est l'un des grands classiques des fêtes de fin d'année : la truffe. Et si les Français se montrent friands du petit champignon, les producteurs s'alarment de la situation cette année. Après les évènements climatiques de 2022, et notamment la sécheresse historique, ces derniers s'attendent à un effondrement de la production, jusqu'à -60% par rapport à la saison précédente.

Conséquence directe, son prix. Le cours de la truffe est très haut. "Sécheresse, égal moins de truffes", explique au micro d'Europe 1 Christopher Poron, le patron des Truffes Plantin. Alors, pour ne pas démoraliser les clients, le gérant propose des idées de recettes à petits prix.

Des recettes à petits prix

"On peut faire un petit croque-monsieur aux truffes, c'est parfait pour l'apéro", explique-t-il. "Là par exemple, j'ai juste tranché à la mandoline des lamelles de truffe. Je suis parti d'une truffe qui faisait environ 10 grammes et je vais en avoir suffisamment pour faire deux croque-monsieur. Ça nous donne donc : une couche de lard, une couche de truffe, une couche de comté. Ainsi, on referme les pains, on met du beurre sur chacune des tranches et on va passer le tout à la poêle pour le griller", livre Christopher Poron.

Un repas facile à faire, qui ravira tous vos convives, espère le patron des Truffes Plantin. En tout cas, il l'assure : "c'est une tuerie".