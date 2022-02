Réouverture des discothèques : le secteur se relèvera-t-il ?

La fête peut enfin commencer ! Après une fin d'année 2021 et un début d'année 2022 marqués par les restrictions sanitaires, les discothèques rouvrent aujourd'hui. Au total, elles ont dû baisser le rideau vingt mois en deux ans de crise. Il y avait 1.600 discothèques en France avant le Covid, elles ne sont plus que 1.500 aujourd'hui et le bilan pourrait encore s'alourdir.

Les aides de l'Etat insuffisantes sur le long terme

Certes, la plupart des 1.500 discothèques qui ont survécu jusqu'à présent comptent bien ouvrir à partir d'aujourd'hui. Les aides de l'Etat ont notamment permis d'éviter l'hécatombe. Mais ça ne suffira pas forcément sur le long terme. D'autant qu'il va falloir commencer à rembourser les prix garantis par l'Etat à partir du mois d'avril. Des reports seront possibles, mais au cas par cas. Il y en a forcément qui n'y survivront pas, selon leurs représentants.

Trouver des solutions avec le milieu bancaire

"Bien sûr que nous sommes ravis de rouvrir. Mais, attention, la santé économique de nos entreprises n'est pas des meilleures", alerte Christian Jouny, un de leurs représentants. "Et les banquiers ne font pas de cadeaux, de l'argent qui est prêté. Alors évidemment, on a abordé ce sujet avec le gouvernement. On nous a dit 'ne vous inquiétez pas, on va essayer de trouver des solutions avec le milieu bancaire'. Je n'arrive pas. C'est une mesure au cas par cas et les mesures au cas par cas, malheureusement, ne régleront pas toutes les situations", déplore-t-il sur Europe 1.

Il faudra, selon lui, attendre au moins un trimestre pour pouvoir faire un premier bilan. Ce sera donc après la présidentielle.