Covid-19 : la levée des restrictions sanitaires est-elle vraiment raisonnable ?

Le compte à rebours à commencer avant la tant espérée levée des restrictions sanitaires en France. Mercredi, les Français ne seront plus obligés de porter le masque en extérieur ni de télétravailler trois ou quatre jours par semaine. Pourtant, le variant Omicron continue de se propager de manière fulgurante dans tout le pays.

Fin de l'obligation du télétravail

Les Français vont enfin pouvoir respirer. Mercredi, les restrictions sanitaires seront en effet partiellement levées. Le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur et dans les grands établissements qui reçoivent du public. Les jauges vont être supprimées mais il faudra tout de même garder son masque.

Il n'y aura plus de limite de capacité, donc, pour les stades ou encore les salles de spectacle. Mais attention, cela ne concerne que les endroits où les gens sont assis. Il faudra attendre le 6 février, par exemple, pour la reprise des concerts debout. Et enfin, dès mercredi, l'obligation de télétravailler trois ou quatre jours par semaine va aussi être levée, même s'il est toujours recommandé de travailler en partie à la maison.

Un sous-variant d'Omicron

Les mesures gouvernementales ne seraient-elles pas précoces ? La France a en effet franchi le seuil des 300.000 contaminations vendredi. "La circulation virale reste vraiment importante. Et puis surtout, elle reste en plateau", souligne Christine Rouzioux, professeur en virologie et membre de l’Académie de médecine, au micro d'Europe 1. "En fait, un élément nouveau est apparu après le nouveau planning des mesures barrières du gouvernement : sous-variant d'Omicron". Et la virologue tire la sonnette d'alarme : "Il est plus contagieux qu'Omicron. Il risque d'allonger la cinquième vague au-delà de février".

Levée des restrictions partout en Europe

La levée des restrictions ne concerne pas que la France. Elle se propage également chez nos voisins européens. Au Royaume-Uni, il n'y a plus besoin de pass sanitaires pour les événements publics et le masque n'est déjà plus obligatoire en intérieur . En Catalogne, le couvre-feu en vigueur dans certaines parties de la région a été levé et le pass unitaire est tout simplement supprimé depuis hier car il était jugé inefficace face à la vague au Omicron.

Même les Pays-Bas, qui avaient des restrictions très strictes, commencent à desserrer la vis. Cette semaine, les bars et les restaurants ont rouvert, même s'ils doivent fermer leurs portes à 22 heures. Et à partir de lundi, les classes ne seront plus fermées systématiquement en cas de contamination parmi les élèves.