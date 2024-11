Réouverture de Notre-Dame de Paris : comment réserver sa place pour visiter la cathédrale ?

Cinq ans et huit mois après un incendie ravageur qui avait médusé des millions de personnes à travers le monde, Notre-Dame de Paris va rouvrir ses portes samedi 7 décembre. Cette réouverture est si attendue qu'elle s'accompagne d'un système de réservation en ligne pour offrir la meilleure expérience aux visiteurs.

Comment réserver sa place ?

Ce système sera disponible quelques jours avant la réouverture. Pour réserver votre place, rendez-vous sur le site officiel ou l’application mobile de Notre-Dame de Paris l'avant-veille, la veille ou le jour-même de votre visite. Ensuite, accédez au portail de réservation en ligne et choisissez un créneau parmi les disponibilités. Vous recevrez votre ticket numérique par e-mail. Pour accéder à la cathédrale, la réservation n'est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée.

La première semaine, il sera possible d'arpenter la cathédrale jusqu'à 22h, avant un retour à des horaires habituels le 16 décembre (de 7h45 à 19h le lundi, mardi, mercredi et vendredi ; de 7h45 à 22h le jeudi ; de 8h15 à 19h30 le samedi et dimanche).

Un chantier à près de 700 millions d'euros

Après des années de travaux, Notre-Dame de Paris a retrouvé ses charpentes et sa flèche, reconstruites à l'identique. Financé exclusivement par des donations, ce "chantier du siècle" a coûté près de 700 millions d'euros et mobilisé 2.000 professionnels.

Une cérémonie de réouverture le 7 décembre

Une cérémonie de réouverture et un discours présidentiel seront organisés le 7 décembre 2024, avant la messe inaugurale et l'ouverture au public le 8 décembre. Dans le détail, la cérémonie sera découpée en trois temps. Un temps républicain et laïc, un temps religieux, consacré à la liturgie et un temps artistique avec une soirée culturelle et musicale. Emmanuel Macron prononcera donc un discours sur le parvis de la cathédrale, et non à l'intérieur comme cela avait été évoqué, puis assistera à la cérémonie liturgique. Le 8 décembre, la première messe depuis l'incendie sera célébrée en public et en présence d'Emmanuel Macron.