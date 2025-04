«Nous nous souvenons de la résurrection du Seigneur» : à Rome, les fidèles impatients de participer à la Veillée pascale

À Rome, la veillée pascale a lieu ce samedi. Elle est présidée cette année par le cardinal Giovanni Battista Re à la place du pape François, toujours en convalescence après son hospitalisation. Une foule dense et recueillie participe à cette cérémonie.

La Veillée pascale se déroule aujourd'hui et une foule dense y participe dans une grande partie des églises de Rome, en particulier dans les quatre basiliques majeures où les portes saintes ont été ouvertes à l'occasion du jubilé. Toute la journée, on a lustré, on a lustré, sorti les candélabres, décoré les autels.

"Le passage de la mort à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ"

Dans le calendrier chrétien, la veillée pascale est l'une des plus importantes de l'année. Le père Vienne est d'origine vietnamienne et est prête dans la banlieue de Rome : "Nous nous souvenons de la résurrection du Seigneur. C'est-à-dire du passage de la mort à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce passage signifie aussi pour notre vie, nous mourrons avec nos péchés et nous vivons l'œuf avec noblesse dans le Seigneur".

L'œuf est le symbole de renaissance et de vie éternelle. Avec ses étudiants en français, Eva, une polonaise, est venue vivre la semaine sainte et prier pour la paix en Ukraine : "Je vois que pour notre pape, c'est très important, pour les Ukrainiens, surtout avec ce qu'il se passe maintenant à la frontière biélorusse. Ça nous touche personnellement parce qu'on est tout près. On reçoit les Ukrainiens dans nos maisons, on reçoit des réfugiés de la frontière. Évidemment qu'il y a des craintes, mais la foi nous fortifie toujours".

Et comme le veut la tradition, les veillées se tiennent de nuit à Saint-Pierre-de-Rome. Les pèlerins seront très nombreux ce soir pour célébrer la résurrection du Christ.