«Ça va être très impressionnant» : les fidèles impatients de la réouverture de Notre-Dame de Paris

Le parvis de Notre-Dame de Paris est encore encombré par les derniers travaux. Sophie contemple la cathédrale, les yeux rivés sur la flèche, mais l’esprit déjà tourné vers la réouverture. "Je serai sur les quais de Seine avec ma paroisse. On sera là pour entendre les cloches sonner et on s’émerveillera de cette réouverture. Je veux remercier tous les compagnons du chantier qui ont rebâti Notre-Dame avec tellement de passion… C’est vraiment formidable", se réjouit-elle.

Une réouverture prévue le 8 décembre

Un petit peu plus loin, Bernard, catholique parisien de 72 ans interrompt quelques instants sa promenade pour admirer l’édifice, conscient qu’il assistera dans un mois à l’un des plus beau moment de sa vie. "J’entendais monseigneur Ribadeau-Dumas, l’archevêque de Paris qui disait que ce drame était finalement une résurrection aujourd’hui. C’est un grand évènement, quand on voit l’engouement spirituel qu’il va y avoir, c’est assez formidable", confie-t-il avec joie au micro d'Europe 1.

Une excitation d’autant plus grande pour Efflam, breton d’origine, émerveillé par la structure. "Je suis arrivé à Paris à peu près au moment de l’incendie de Notre-Dame, donc je n’ai jamais eu l’occasion de la visiter. Mais j’irai dès que la cathédrale aura rouvert. Ça va être très impressionnant", assure le breton. Le jeune homme ne sera pas le seul, plus de 40.000 visiteurs sont attendus chaque jour aux portes de la cathédrale à partir du 8 décembre.