Réouverture de Notre-Dame : Emmanuel Macron ne parlera pas dans la cathédrale mais sur le parvis

La longue attente prend bientôt fin. Après cinq ans de travaux, la cathédrale Notre-Dame de Paris va enfin rouvrir ses portes après avoir été touchée par un incendie provoquant l’émotion dans le monde entier. L’Élysée a esquissé les contours de la cérémonie de réouverture du 7 décembre. La prise de parole d’Emmanuel Macron se fera à l’extérieur de Notre-Dame de Paris. Le palais présidentiel a annoncé ce mercredi 13 novembre qu’Emmanuel Macron prononcerait un "court discours" sur le parvis de la cathédrale à l’occasion de la cérémonie de réouverture du 7 décembre.

"On a veillé à ce que le principe de séparation soit respecté par les uns et les autres et cela s’est fait en parfaite concorde", indique à Europe 1 l’entourage du président alors que la perspective d’un discours à l’intérieur de la cathédrale faisait grincer des dents notamment au sein de l’Église. S’il est fréquent qu’un président assiste à un office ou se rende dans un lieu de culte, prononcer un discours dans l’édifice aurait été une initiative inédite de la part d’un chef d’État français.

