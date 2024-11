Notre-Dame de Paris : discours de Macron, messe... Comment la cérémonie de réouverture va se dérouler

Plus de cinq ans de réparation et de restauration, et voici la cathédrale Notre-Dame de Paris prête à accueillir de nouveau les visiteurs. C'est le 8 décembre que l'un des monuments phares de la capitale va rouvrir ses portes au public, plus de cinq ans après le terrible incendie du 15 avril 2019. Comment va s'organiser la réouverture de l'une des cathédrales les plus célèbres du monde ? Europe 1 fait le point.

29 novembre : dernière visite de chantier d'Emmanuel Macron

Dix jours avant la réouverture, le président Emmanuel Macron effectuera une dernière visite de chantier, précisément dans la matinée du 29 novembre, renseigne un communiqué de l'Élysée. Il s'agira de sa septième visite à l'intérieur du monument en travaux. Le chef de l'État pourra à cette occasion remercier les donateurs (quelque 700 millions d'euros récoltés) et les compagnons du devoir qui ont œuvré ces cinq dernières années, et dont le travail a été salué par un clip diffusé à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

La nef, le mobilier du chœur, les stalles... Le chef de l'État ainsi que les participants à cette visite découvriront la cathédrale Notre-Dame restaurée. Les services du président soulignent qu'Emmanuel Macron avait procédé de la même manière pour la fin des travaux au Grand Palais.

7 décembre : cérémonie de réouverture et discours du président sur le parvis

La cérémonie de réouverture de l'édifice se tiendra le 7 décembre. Elle sera découpée en trois temps : un temps républicain et laïc, un temps religieux, consacré à la liturgie, et un temps artistique avec une soirée culturelle et musicale.

C'est dans le cadre du premier acte de cette cérémonie qu'Emmanuel Macron prononcera un discours sur le parvis de la cathédrale, et non à l'intérieur comme cela avait été évoqué. Selon l'Élysée, la prise de parole du chef de l'État sera courte. Le président remerciera toutes celles et ceux qui ont contribué à la restauration du monument, il saluera la mémoire du général Jean-Louis Georgelin, chargé de la reconstruction de Notre-Dame, et il évoquera la "transmission" au travers de l'histoire religieuse, française et universelle de Notre-Dame.

Emmanuel Macron assistera ensuite à la cérémonie liturgique. Pour le moment, le pape François a indiqué qu'il ne se rendrait pas à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, malgré l'invitation lancée par le président français le 7 décembre 2023.

8 décembre : première messe célébrée en public depuis l'incendie

Le 8 décembre est la grande date attendue par tous les fidèles du monument : c'est à partir de ce jour-là que la cathédrale Notre-Dame va recommencer à accueillir "le monde entier", comme le relate l'archevêque de Paris Laurent Ulrich. La première messe depuis l'incendie sera célébrée en public, et en présence d'Emmanuel Macron. Elle sera accompagnée d'un "buffet fraternel" réunissant les "plus démunis et ceux qui les accompagnent au quotidien au sein des organisations caritatives du diocèse de Paris", a précisé le recteur Olivier Ribadeau Dumas.

À partir du 8 décembre, le public pourra par ailleurs de nouveau arpenter la cathédrale dont la charpente a été rebâtie à l'identique et dont les murs ont été entièrement nettoyés. La première semaine de réouverture, l'édifice sera même accessible "jusqu'à 22 heures", a précisé Mgr Ribadeau-Dumas, ajoutant que, "le 16 décembre, la vie ordinaire va reprendre".

Pour gérer le flux de visiteurs, un système de réservation en ligne l'avant-veille, la veille ou le jour-même de la visite sera mis en place et une application sur mobile permettra d'accompagner le public. La jauge se situe, elle, entre 1.900 et 3.000 personnes dans la cathédrale, selon le responsable. Les modalités des visites pour les jours suivants ont déjà été précisées.