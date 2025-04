«Il va falloir être prêt très tôt» : des fidèles Français partent en direction de Rome pour les obsèques du pape François

Après le décès du pape François lundi, des centaines de milliers de fidèles français se rendent à Rome pour pouvoir assister aux obsèques du pape. Ils se préparent à un séjour loin d’être reposant, mais sont honorés de dire un dernier adieu au souverain pontife.



Un dernier adieu. Des centaines de milliers de fidèles français se mettent en route pour Rome pour assister aux funérailles du pape François, mort lundi 21 avril dernier. “On est excités, on est heureux, on se dit qu'on va vivre quelque chose de complètement unique”, a exprimé une Lilloise.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Aux obsèques du pape François, Emmanuel Macron accompagné de plusieurs ministres, pas de François Bayrou

Se préparer au mieux

Billets d'avion en mains, Marine dit avoir hâte de partir à Rome avec son époux sans oublier son chapelet et une Bible dans sa valise. Néanmoins, pour cette habitante de Lille, le voyage ne s’annonce pas de tout repos et il va surtout falloir s'armer de patience, a-t-elle insisté.

"Je pense qu'on ne va pas beaucoup dormir, donc on prend vraiment des baskets confortables. Dès le matin, on va partir à 3 ou 4 heures du matin, on va se mettre en route parce qu'ils annoncent 200.000 personnes donc si on veut pouvoir voir quelque chose, il va falloir être prêt très tôt pour l'ouverture des portes", a détaillé Marine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce n'est pas la première fois que cette catholique se rend à Rome, elle était déjà présente aux obsèques de Jean-Paul II, il y a 20 ans. “J'étais très étonnée de voir des bus entiers de Polonais qui arrivaient, qui dormaient dans la rue, qui ont passé 24-48 heures pour aller se recueillir devant son corps. Et là, je ne sais pas du tout à quoi on va s'attendre”, a raconté Marine.

Cette fidèle espère pouvoir assister aux obsèques du pape, être présente et pas seulement être devant un écran à des centaines de mètres.