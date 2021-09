Rentrée des restaurants : les bonnes adresses de l’équipe

Depuis plus d'un an et demi, le monde de la gastronomie a tourné au ralenti. Rien d'étonnant alors que la rentrée et la levée des restrictions sanitaires réveillent les appétits des plus grands chefs. Entre nouvelles adresses et le fameux mercato des chefs, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs nous donnent leurs bonnes adresses à tester partout en France dans l'émission La Table des bons vivants.

Paris

Mocoloco

"Le restaurant Mocoloco change de concept", explique Charlotte Langrand. "C'est le deuxième restaurant de Moko Hirayama et Omar Koreitem. Il servait des plats bistronomiques le soir et des sandwichs le midi. Et maintenant, il propose à des chefs étrangers de venir en résidence et de s'occuper de la carte. C'est rue de Charonne, à Paris."

74 rue de Charonne, 75011 Paris.

Le café de Luce

"Je peux vous proposer de tester également le nouveau café de la chef Amandine Chaignot, qui s'appelle le Café de Luce à Montmartre, place de l'Atelier" commente la chroniqueuse. "Hommage à la cuisine de Savoie... Tartare, cuisses de grenouille."

2 Rue des Trois Frères, 75018 Paris.

Mimosa

"C'est la nouvelle adresse de Jean-François Piège, le Mimosa", raconte Laurent Mariotte. "On va y retrouver une cuisine méditerranéenne légère mais aussi une déclinaison de cocktails Mimosa et œufs mimosa (aux anchois, à la poutargue, au fenouil…)."

2 place de la Concorde, 75008 Paris.

Pont-Aven

Le Moulin de Rosmadec

"Le moulin de Rosmadec, avait ouvert avant le confinement mais avait eu le temps d'attraper une étoile", explique Olivier Poels. "Depuis, sous la houlette du chef du George V, Christian Le Squer , la carte a été peaufinée. On y trouve d'ailleurs quelques uns de ses plats signatures, comme le bœuf mozzarella. Mais la grande particularité de ce restaurant, c'est l'attractivité des prix. Il faut les féliciter et les remercier et acclamer cette politique tarifaire tout à fait raisonnable. 49 euros le menu du midi dans un restaurant étoilé avec le service et le décor, 67 euros le soir pour un menu décliné en cinq ou six services."

Venelle de Rosmadec, 29930 Pont-Aven.

Biarritz

Sillon

"Voilà une petite adresse qui vient d'ouvrir avec l'un des meilleurs jeunes chefs du monde selon le Wall Street Journal : Mathieu Rostaing-Tayard", informe Charlotte Langrand. "C'est un ancien de chez Gagnaire. Il a déjà tenu deux restaurants à Lyon. Et là, il ouvre Sillon à Biarritz. Je pense que ça vaut le détour."

7 rue Jean-Bart, 64200 Biarritz.

Épinal

In Extremis

"Dans les Vosges, je vous conseille le restaurant In extremis de Nicolas Grandclaude", indique Laurent Mariotte. "C'est un tout petit restaurant collé à la basilique d'Épinal. Il propose 21 couverts et une carte très courte : deux entrées, deux plats et deux desserts autour des producteurs locaux, autour des produits de saison."

7 Place de l’Atre, 88000 Épinal.