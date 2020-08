Virucide, marquage au sol... : à Cergy-Pontoise, une école anticipe "un durcissement des règles"

REPORTAGE

Tout est prêt à l'école du Hazay dans la ville de Cergy-Pontoise pour accueillir les enfants mardi pour la rentrée scolaire. L'administration a même voulu aller au-delà du protocole Blanquer de lutte contre l'épidémie de coronavirus. "C'est plus contraignant qu'une rentrée normale, et on va faire comme d'habitude et même un peu plus", confie le directeur de l'école Olivier Flipo au micro d'Europe 1.

Virucide et marquage au sol

Classes, réfectoire, cour de récré, tous les locaux ont été désinfectés avec minutie par les équipes de Christopher Ozanne. "N'ayant pas encore d'élèves, on est passés seulement dans la semaine pour désinfecter les tables, chaises, mobilier. Nous avons utilisé beaucoup de produit virucide. Nous repartons sur le même procédé que le déconfinement, la petite inquiétude étant le nombre d’élèves qui ne sera pas le même", détaille-t-il.

Le marquage au sol est le même qu'en juin mais cette fois, il ne sera pas question de brasser les élèves, par exemple en réunissant deux classes au même endroit au même moment. "Des règles clairement établies, compréhensibles par les enfants, les familles, les enseignants", voilà ce sur quoi l'élue adjointe à l'éducation Claire Beugnot a planché tout l'été. "Nous souhaitions anticiper un possible durcissement des règles, l'idée étant que ce soit clair pour les enfants mais que ça ne change pas non plus tout le temps".

Ces mesures fermes ont déjà été présentées aux enseignants vendredi, lors d'une journée de pré-rentrée.