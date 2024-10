Enfant de 5 ans blessé par balle près de Rennes : la CRS 82 déployée, les habitants toujours sous le choc

Encore un drame lié au narcotrafic. Lors d'une course poursuite survenue non loin de Rennes dans la nuit de samedi soir, un enfant a été gravement blessé par balle alors qu'il se trouvait dans la voiture de son père. Celui-ci est connu des services de justice pour usage de stupéfiants. Pour l'heure, le pronostic vital du petit garçon est toujours engagé. Face à cette nouvelle scène de violence, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a exigé le déploiement de la CRS 82 dans le quartier de Maurepas, régulièrement secoué par les règlement de compte et où s'est déroulé la fusillade.

Déploiement de la CRS 82 pour rassurer les habitants

Dans le quartier, les habitants sont encore sous le choc après avoir appris que, cette fois-ci, c'est un enfant de cinq ans qui a fait les frais d'un énième règlement de compte entre gangs. Ils ont assisté dimanche soir à l'installation de la CRS 82, une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et les trafics de stupéfiant.

Pour le nouveau préfet de Bretagne, Amaury de Saint-Quentin, ce renfort était nécessaire pour rassurer tout le monde. Il a également affirmé que la compagnie était opérationnelle dès lundi soir et qu'elle "le sera ce soir et le sera donc dans les jours à venir". Avant d'ajouter qu'"il faut être ferme à l'égard de ces comportements" car les "concitoyens ici en Bretagne, comme ailleurs, ont besoin d'autorité et de fermeté". "Il est anormal que des victimes innocentes comme peut l'être un enfant de cinq ans subissent les conséquences de ce type de phénomène".

La CRS 82 restera ainsi en poste durant plusieurs jours et nuit. Un premier moyen nécessaire, mais insuffisant pour les élus qui demandent des ressources pérennes de maintien de l'ordre et d'enquête. Afin d'en discuter, une réunion est prévue ce lundi dans l'après-midi.