Olivier de Lagarde et vous - Trafic de stupéfiants : «Je ne connais pas une seule ville qui n'est pas gangrénée», affirme un policier

Près de Rennes, un enfant de 5 ans a été blessé par balle samedi soir alors qu'il se trouvait à l'arrière d'une voiture, cible d'une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants. Un événement qui ne surprend pas Marc*, un policier qui a tenu à réagir de façon anonyme dans l'émission Olivier de Lagarde et vous. "On a perdu nos moyens (financiers) depuis quasiment un an pour lutter contre le trafic de stupéfiants (...). Je ne connais pas une seule ville qui n'est pas gangrénée, toutes les villes sont impactées, même dans la campagne", détaille-t-il sur Europe 1.

*Le prénom a été modifié.