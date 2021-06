Régionales : "Chaque fois que les extrêmes ont dirigé, ça a été une catastrophe", avertit Haïm Korsia

INTERVIEW

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (le CRIF) et le Consistoire central appellent "à voter massivement" lors des élections régionales des deux prochains dimanches et "à faire barrage aux partis extrémistes" que sont, selon eux, le RN et LFI. "Partout dans le monde, chaque fois que les extrêmes ont dirigé, ça a été une catastrophe", a abondé au micro d'Europe Matin mercredi Haïm Korsia, le grand-rabbin de France. "De mon point de vue, l'enjeu majeur c'est faire voter. Votez qui vous voulez !", lance toutefois le religieux pour qui "l'abstention est une défaite".

"Mécaniquement, l'abstention donne plus de poids à des gens surmotivés, alors qu'ils ne représentent pas l'ensemble la population", déplore-t-il. Sans vouloir donner de consignes de vote claires, il estime toutefois que le CRIF et le Consistoire central "ont raison". "Quel avenir propose-t-on si l'on commence à éliminer les uns et les autres de l'Histoire nationale ?", interroge le grand-rabbin. "Dès que vous rejetez, vous n'êtes plus dans le rêve républicain."

Jean-Luc Mélenchon "a perdu les pédales"

Il fustige certaines déclarations politiques, notamment celles de Jean-Luc Mélenchon à propos des attentats qui se sont produits pendants les deux dernières élections présidentielles. "Quand on déclare à l'ensemble de la population que les attentats et les assassinats perpétrés, à Toulouse et ailleurs, ont été organisés, pilotés… Allez l'expliquer comme j'ai dû le faire à Samuel Sandler (dont le fils et les deux petit-fils ont été assassinés par Mohamed Merah)", s'agace Haïm Korsia. "J'étais pétrifié, parce que je ne pouvais pas lui donner d'explication autre que : 'il a perdu les pédales'."