Réforme du lycée : à quoi ressembleront les nouvelles matières ?

Si les lycéens profitent actuellement de leurs vacances, le mois de septembre se rapproche et peut-être que certains d'entre eux se penchent déjà sur ce qui les attend à la rentrée. Cette reprise des cours sera particulièrement chargée en innovations pour les élèves de première, qui vont découvrir les toutes nouvelles matières instaurées par la réforme du lycée.

Lors des conseils de classe de fin d'année, les élèves n'ont pas fait le choix d'une filière comme c'était le cas auparavant (Littéraire, Économique et Social, Scientifique), mais de trois spécialités. Parmi ces spécialités, on trouve notamment "HGGSP" pour "Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques", ou "HLP" pour "Humanités, littérature et philosophie". La spécialité "HGGSP" a été plébiscitée par 33,4% des futurs élèves de première, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Parmi eux, Thaïs, 15 ans, qui se réjouit déjà d'étudier "le système politique en Inde", "l'apparition de la démocratie dans le monde", ou encore "l'apparition des frontières".

La philosophie arrive en classe de première

Il y a cinq thèmes qui seront à l'étude en "HGGSP", confirme au micro d'Europe 1 Hugo Billard, prof de géopolitique et auteur de manuels. Au menu donc, "la démocratie, les dynamiques des puissances internationales, les frontières, 's'informer', avec par exemple les questions de communication ou le rapport aux sources pour le journalisme, et un cinquième thème : État et religions".

Choisies par 18,5% des élèves, les "Humanités, littérature et philosophie" constituent vraiment un cours nouveau dans l'esprit, permettant notamment d'étudier la philosophie dès la classe de première. Les élèves vont travailler à partir de textes, d'images ou encore de films, sur des thèmes qui mêlent la littérature et la philosophie. Par exemple : la parole et ses pouvoirs ou le rapport entre l'homme et l'animal.