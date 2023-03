Réforme des retraites : trains, métros, avions... Les prévisions de trafic pour mardi 28 mars

SNCF, RATP, aéroports... Le secteur des transports sera de nouveau impacté ce mardi, pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La direction de la SNCF indique d'abord que la circulation de ses trains sera "fortement perturbée" sur certaines lignes, avec notamment 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2 et toujours des difficultés en Ile-de-France. De la même manière à la RATP, le trafic sera "très perturbé" sur le réseau RER, avec en moyenne un train sur deux sur les lignes A et B.

Circulation normale pour les bus et tramways

Dans le métro parisien, les perturbations devraient être moindres que la semaine dernière, même si la majorité des lignes connaîtront des réductions de fréquence de passage des rames et/ou des restrictions d'horaires. Aucune fermeture de station n'est prévue en raison de la grève. Outre les lignes 1 et 14 (automatisées), les lignes 3 bis, 7 bis et 9 fonctionneront normalement.

La circulation est également annoncée "normale" pour les bus et tramways. La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements.

20% des vols affectés à Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux

Enfin, dans le secteur aérien, jusqu'à un tiers des vols seront annulés à Paris-Orly et plusieurs aéroports de région seront touchés jusqu'à mercredi en raison d'une grève de contrôleurs aériens contre la réforme des retraites. Mardi et mercredi, ce seront 20% des vols qui seront affectés à Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux, a annoncé vendredi soir la DGAC.

Air France a prévenu que "des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure" et a souligné que ses clients "concernés par des vols annulés sont notifiés individuellement". Sa compagnie sœur, la "low-cost" Transavia spécialisée dans le court et moyen-courrier, a pour sa part annulé près de 60 vols au total de vendredi à samedi. Elle n'a pas encore publié ses prévisions pour les jours suivants.

Au-delà des aéroports, les arrêts de travail des aiguilleurs du ciel touchent aussi les Centres en route de la navigation aérienne (CRNA) qui gèrent les appareils hors des phases de décollage et d'atterrissage, et transitent par l'espace aérien français. Ils ont donc des répercussions sur l'ensemble du trafic européen.